Favarin: "Penalizzazione ridotta, tre punti dal grande significato"

sabato, 15 dicembre 2018, 12:53

La Lucchese, in un crescendo rossiniano per quanto concerne la forza della rivale, chiuderà domani, calcio d’inizio alle 14.30, il trittico di partite di questa settimana. La Pantera farà visita al “Garilli”, teatro dell’ultimo successo in campionato dei ragazzi di Favarin, al cospetto del Piacenza degli ex Fedato e Bertoncini,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:10

Ancora una gara casalinga per la LibertasFemminile, che domenica pomeriggio alle 15 sul campo uno dell’Acquedotto riceve la visita della Jesina. Le ragazze di mister Elena Bruno sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, nonostante delle buone prestazioni non sono arrivati i punti meritati

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:01

Week-end ricco di appuntamenti per il settore giovanile dell’As Lucchese Libertas. Si inizia con la formazione Berretti che sabato pomeriggio alle 14,30 sul campo uno dell’Acquedotto ospita la Pistoiese. I ragazzi di mister Michele Bruno vengono da due vittorie consecutive e sono intenzionati a proseguire questa striscia positiva

giovedì, 13 dicembre 2018, 21:27

La Lucchese allunga la striscia di pareggi, siamo a quota quattro, al cospetto di una delle pretendenti principali per il salto in B come la Pro Vercelli. Giancarlo Favarin è legittimamente contento

giovedì, 13 dicembre 2018, 18:53

Quarto scontro stagionale contro un team piemontese e quarto pareggio per la Lucchese. I rossoneri impattano 1-1 contro la Pro Vercelli, quarta forza del torneo, rimontando lo svantaggio lampo subito dopo nemmeno un giro di orologio

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:23

Le società As Lucchese Libertas 1905 e Piacenza Calcio 1919 Srl comunicano che i biglietti del settore ospiti per la gara Piacenza – Lucchese di domenica 16/12/2018, con inizio alle ore 14:30 e valevole per la diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie C 2018/2019, sono già disponibili in...