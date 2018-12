A.S. Lucchese



Favarin prova a pensare al campo: “Siamo in attesa di sviluppi: domani ci attende un match complicato”

sabato, 29 dicembre 2018, 14:57

di michele masotti

Il ribaltone societario, la surreale conferenza stampa di ieri e il netto rifiuto di tutta la piazza rossonera ai nuovi acquirenti stanno monopolizzando l’attenzione di tutti coloro amano la Lucchese. Serie di eventi che, logicamente, ha messo in secondo piano la complicata trasferta, calcio d’inizio domani alle 14.30, di Arezzo che capitan Bortolussi e compagni sono chiamati ad affrontare. Nel pomeriggio andrà in scena l’ultimo allenamento. La rosa rossonera, sbugiardando pubblicamente il trio romano, ha compiuto un nobile gesto che, a nostra memoria, rappresenta un fatto inedito nel panorama del calcio italiano.

Alla guida di questo gruppo di giovani, che in pochi messi è già entrato nel cuore degli sportivi per l’attaccamento a questi colori e per l’impegno che mettono in ogni match, ci sono il direttore sportivo Antonio Obbedio e mister Giancarlo Favarin, baluardi a cui si aggrappa il popolo rossonero. I due principali artefici di questa squadra, che sul campo ha conquistato 22 punti, rischiano di veder sbriciolare nei prossimi giorni tutto quanto di buono sono riusciti a fare. In merito all’infinita querelle societaria, Favarin ha ribadito di essere in attesa di sviluppi e che tutto possa risolversi per la Pantera. “Fortunatamente posso contare” – è l’incipit del tecnico pisano- “su di un gruppo giovane ma che ha valori morali importanti, denotando un grosso attaccamento ai colori rossoneri. Un gruppo che non si è mai lamentato di nulla. Per questo credo, nonostante tutto quello occorso nelle ultime ore, che la testa dei miei ragazzi sia rivolta soltanto sul match di domani ad Arezzo.”

Provando a pensare a quale schieramento tattico adottare, a quali contromosse prendere per limitare gli avversari e come sfruttare i loro punti deboli, ossia a quelli che dovrebbe essere gli unici pensieri di un allenatore e non altri di diversa natura, Giancarlo Favarin presenta la sfida di domani così. “Ci attende un avversario complesso da affrontare ma ritengo che potremo darli filo da torcere.” – ha chiosato il condottiero della Pantera- “Proseguire sulla strada del 4-3-1-2, con Provenzano alle spalle delle due punte. Mancheranno sia Isufaj, che avrebbe meritato un’altra chance dal primo minuto, che Jovanovic colpiti da un attacco influenzale. Devo ancora decidere chi farà coppia in avanti con Bortolussi. A centrocampo ci sarà di nuovo spazio per Strechie, autore di un buon match a Pontedera: contro una squadra come l’Arezzo ha tutto per fare bene.”