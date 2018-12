A.S. Lucchese



Favarin raggiante: “Ottima prova contro la migliore squadra affrontata finora”

giovedì, 13 dicembre 2018, 21:27

La Lucchese allunga la striscia di pareggi, siamo a quota quattro, al cospetto di una delle pretendenti principali per il salto in B come la Pro Vercelli. Giancarlo Favarin è legittimamente contento della prestazione fornita dai suoi ragazzi, bravi a non abbattersi dopo il gol subito in avvio. I rossoneri hanno imposto il pari alle casacche bianche, la formazione dal miglior rendimento esterno di tutto il campionato.

“Grande punto contro una compagine che in questa categoria ci spiega poco.”- ha dichiarato un orgoglioso Favarin- “ La Pro ci ha messo in difficoltà nella ripresa, anche se paradossalmente abbiamo avuto la chance più nitida. Non era facile giocare così dopo tre giorni dalla trasferta di Novara. Nel finale ho dato maggiore equilibrio, alzando Provenzano per tamponare la catena di sinistra dove spingeva Mammarella con una certa continuità.” Resta un pizzico di rammarico per l’occasione non concretizzata nel finale. “Nobile ha fatto un mezzo miracolo su De Feo.” – ha detto Favarin- “Sul gol Gabbia ha guardato la palla anziché vedere il piazzamento di Morra; sul cross forse Favale sarebbe potuto uscire prima. Nei primi 25’ del secondo tempo siamo stati in apnea, senza però concedere, di contro, grosse chance ai nostri avversari.”

Il condottiero della Pantera, oltre ad elogiare il collettivo, ha riservato elogi per due protagonisti della serata. “Zanini è stato protagonista di un’ottima partita, considerando che aveva un avversario di livello.” – ha concluso Favarin- “Voglio fare una lode pubblica, senza nulla togliere agli altri, a Martinelli che ha fronteggiato alla grande Morra. Mi dispiace sentire dei mugugni della tribuna su Mauri: è vero che perde, a volte, dei palloni di troppo ma è fondamentale per la sua capacità di darci equilibrio.”

Il microfono passa a Mattia Bortolussi, una delle anime di questa giovane Pantera e giunto al quinto centro stagionale.“Lo scorso anno per me è stata una bella palestra per me; grazie all’aiuto di tutta la squadra sto facendo bene.” – ha esordito il capitano della Pantera- “Come al solito abbiamo sofferto i primi cinque minuti, difendendoci bene nella ripresa dopo 45’ iniziali di ottimo livello. Per il rinnovo (scadenza giugno 2019 nda) non ho ancora parlato con il direttore sportivo Obbedio.”

Pareggio accolto con soddisfazione dal tecnico dei bianchi Grieco. Ricordiamo che la Pro Vercelli in trasferta ha collezionato 16 punti sui 21 disponibili.

“Primo tempo equilibrato, nella ripresa ai punti meritavamo qualcosa in più.” – ha affermato il tecnico dei piemontesi- “Devo dare atto ad una Lucchese che ha un’idea di gioco: sinceramente temevo la squadra di Favarin, capace di rimontare due gol nel giro di 5’. Il fondo del Porta Elisa penalizza le qualità di palleggio.” Grieco lancia una stoccata a chi ha stilato le tempistiche di queste ultime settimane. “Gli orari della Lega sono piuttosto bizzarri, visto che si sono inventati sia il posticipo di lunedì che quello di oggi.” – è il pensiero dell’ex centrocampista di Modena e Reggiana- “Iezzi e Sangiorgi, prodotti del nostro vivaio, sono stati encomiabili. Faccio i complimenti a Schiavon, rientrato alla grande dopo 20 giorni di stop.”

Michele Masotti