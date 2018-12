A.S. Lucchese



Favarin vede il bicchiere mezzo pieno: “Questo punto può essere il segnale della ripartenza"

domenica, 2 dicembre 2018, 17:18

Se domenica scorsa a Busto Arsizio Favarin aveva usato il “bastone”, nella conferenza stampa post Olbia il tecnico pisano concede un po’ di “carota” ai suoi ragazzi. Il condottiero della Pantera è comunque raggiante per aver evitato il quarto k.o. stagionale.

“E' un punto pesante contro un’Olbia che ci ha messo in seria difficoltà - ha ammesso Favarin - Non abbiamo mosso la palla come nelle precedenti occasioni. I giocatori sono gli stessi di due-tre domeniche fa: un momento così ci può stare. Questo può essere un bel punto di ripartenza che ha premiato la costanza dei ragazzi. Loro hanno gestito qualche ripartenza con Ceter e Ogunseye contrastati, a mio avviso, bene da Gabbia e Martinelli.”

Il tecnico rossonero riconosce le difficoltà palesate dai suoi in fase di palleggio. “Mauri non è più brillante come qualche domenica fa ma è anche vero che è l’unico che ci garantisce un certo equilibrio - ha dichiarato Favarin - Meglio comunque oggi che domenica scorsa. Abbiamo giocato sempre negli ultimi 30-40 metri con l’Olbia che, avendo pochi spazi da coprire, erano certamente più avvantaggiati sui nostri attaccanti. Strechie sta bene, ci voleva solo la pazienza di farlo giocare. Non ha trovato spazio in precedenza perché Mauri aveva fornito una serie di prestazioni convincenti. Domenica a Novara per Jovanovic potrebbe scoccare la sua ora dal primo minuto.”

In sala stampa giunge Gianmarco De Feo, uomo della provvidenza rossonera e al sesto centro in campo: “Oggi non siamo stati molto brillanti però queste sono partite che agganciate all’ultimo possono darci nuova linfa dal punto di vista del morale - è il pensiero di De Feo - Sono stato abile a raccogliere la spizzata di Jovanovic. Lo sfogo del mister di settimana scorsa è stato comprensibile. Da martedì dobbiamo pensare a tre partite veramente difficili. Non bisogna fare drammi perché questo è un punto che alla fine ci servirà. Sul gol subìto non è assolutamente colpa di Falcone.”

Guido Carboni, tecnico dell’Olbia, è soddisfatto a metà per il pareggio subito in piena zona Cesarini: “La nostra fisicità non è durata 90’ - ha ammesso Carboni - Al di là del risultato, con una classifica difficile come la nostra, abbiamo costruito il match sul vantaggio iniziale di Ragaztu. C’è rammarico per non aver concretizzato almeno uno dei tre contropiedi che abbiamo avuto nel quarto d’ora finale. Dobbiamo solo lavorare per poi ripartire. Siamo una compagine giovane che deve crescere sul piano fisico.”

Il tecnico romano ha poi spiegato l’esatto modulo tattico dei suoi ragazzi: “Siamo partiti con un 4-3-3 mascherato, visto che Ceter tende a stringere verso l’area di rigore avversaria. Peccato che l’unico esterno della nostra rosa, ossia Senesi, sia al momento indisponibile per infortunio. Se riusciremo a toglierci di dosso questa flemma da settore giovanile abbiamo tutte le carte in regola per risalire. Mi dà gioia lavorare con un gruppo giovane, ancora sprovvisto di quella sana malizia, con tanti margini di miglioramento. Da quando sono arrivato, devo dire che abbiamo migliorato la fase difensiva. Siamo stati bravi a limitare un team forte come la Lucchese che, sul campo, avrebbe 18 punti. Favarin è un tecnico che stimo molto con cui ho avuto modo di condividere il supercorso di Coverciano.”

Michele Masotti

Foto Antonio Clerici