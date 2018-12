A.S. Lucchese



Finisce in parità con la Pro Vercelli

giovedì, 13 dicembre 2018, 18:53

di michele masotti

1-1

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia e Favale; Zanini (90’ Isufaj), Mauri e Provenzano; Sorrentino (70’ Greselin), De Feo e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Cardore, Bernardini, Santovito, Jovanovic, Palmese, De Vito, Strechie e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Pro Vercelli (4-2-3-1): Nobile, Berra, Tedeschi, Milesi e Mammarella; Da Silva (24’ Schiavon) e Sangiorgi; Bellemo, Azzi e Iezzi (66’ Massimiliano Gatto); Morra (86’ Gerbi) A disposizione: Moschin, Cavaliere, Leonardo Gatto, Mal, Paolo Grillo, Antonio Grillo, Pezziardi e Foglia Allenatore: Vito Grieco

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Assistenti Camilli di Foligno e Pragliola di Terni)

Marcatore: 1’ Morra e 25’ Bortolussi

Note: calci d’angolo 6-3. Ammoniti Schiavon, Gabbia e Zanini. Recupero 2’ e 3’

Quarto scontro stagionale contro un team piemontese e quarto pareggio per la Lucchese. I rossoneri impattano 1-1 contro la Pro Vercelli, quarta forza del torneo, rimontando lo svantaggio lampo subito dopo nemmeno un giro di orologio. Specialmente nei primi 45’ i ragazzi di Favarin hanno sciorinato un buon calcio subendo, di contro, nel secondo tempo la maggiore pressione delle casacche bianche. Risultato finale che rispecchia fedelmente l’andamento equilibrato del confronto. La palma del migliore in campo va a Martinelli, attento e autore di alcuni duelli rusticani con Morra e Gerbi. Il periodo più buio della Lucchese, fatti i debiti scongiuri, sembra ormai essere stato messo alle spalle da Bortolussi e compagni.

Per la gara che chiude il programma della sedicesima giornata, Favarin può contare su tutti gli effettivi della sua rosa a disposizione e ripropone il 4-3-3. Zanini viene utilizzato nei tre di centrocampo; turno di riposo per Greselin. In attacco il tecnico pisano torna all’antico rispolverando il tridente delle meraviglie De Feo-Sorrentino-Bortolussi. Le casacche bianche, dal canto loro, devono fare a meno di tre pedine importanti come Crescenzi, Comi e Germano. Mister Grieco conferma il canonico 4-2-3-1 con Morra come unico rifermento offensivo. Panchina per i fratelli Gatto e Comi.

Il tempo di battere il centro che gli ospiti passano a condurre. Iezzi sfonda sulla fascia destra e pennella un cross lento destinato all’area piccola: Falcone non accenna l’uscita e Morra ringrazia segnando di testa il suo sesto gol in campionato. Avvio choc per la Pantera. Rossoneri che provano a reagire al 16’ con la girata di De Feo che finisce di poco a lato. Otto minuti più tardi sostituzione forzata per la Pro Vercelli. Da Silva rimedia la peggio dopo un contrasto con Mauri; al suo posto Grieco si affida all’esperienza del rientrante Schiavon. La squadra di Favarin concretizza il suo pressing forsennato con l’1-1. Nobile non trattiene una conclusione ravvicinata di De Feo, respinge il successivo tentativo di Sorrentino ma nulla può sul tap-in risolutore di capitan Bortolussi. Esplode la gioia della panchina rossonera. I padroni di casa continuano a macinare gioco e muovendo bene il pallone. In una di queste circostanze, però, Mauri eccede in un virtuosismo di troppo, si fa scippare palla da Sangiorgi che dal limite dell’area, buon per la Lucchese, conclude debolmente non creando problemi a Falcone.

Come nel primo tempo, l’inizio è di marca piemontese. Al 51’ lo specialista Mammarella prova a sorprendere Falcone sul proprio palo con una punizione dalla lunetta dell’area di rigore: sfera di poco sul fondo. Pro Vercelli che spinge con intensità, di fronte ad una Lucchese che non riesce a tenere la sfera nella metà campo avversaria. Al minuto numero sessantadue slalom speciale del brasiliano Azzi che si conclude con un sinistro a rientrare che sibila il palo.

Scocca la metà della ripresa quando arrivano i primi cambi della ripresa. Grieco inserisce la seconda punta Massimiliano Gatto, Favarin rinforza il centrocampo con Greselin per Sorrentino. Lucchese che passa ad un classico 4-4-2. Atteggiamento più equilibrato che permette a Bortolussi e compagni di occupare meglio gli spazi. Al 77’ colossale palla gol per i locali. Filtrante per Bortolussi sulla sinistra, Mammarella è pigro nel non salire assieme ai suoi compagni, cross basso per De Feo che, a tu per tu con Nobile, si vede negare per due volte il gol dal suo ex compagno di squadra.

Nel finale, tre di recupero compresi, non c’è niente da segnalare. Il quarto pareggio consecutivo permette alla Lucchese, in attesa di buone notizie dal ricorso, di recuperare una lunghezza su Arzachena, Albissola, Pistoiese e Olbia, tutte sconfitte in questo turno infrasettimanale. Pantera che si appresta, dunque, alla trasferta in casa del Piacenza, seconda della classe, con alcune certezze ritrovate.