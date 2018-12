A.S. Lucchese



Harakiri rossonero: Mannini pareggia su rigore

mercoledì, 26 dicembre 2018, 20:39

3 - 3

Pontedera (3-5-2): Biggeri, Ropolo, Vettori e Alessio Benedetti (80’ Riccardo Benedetti); Mannini, La Vigna, Caponi, Serena e Magrini; Pinzauti e Tommasini A disposizione: Sarri, Marinca, Benassai, Giuliani, Fontanesi, Raimo, Masetti, Marseglia e Prete Allenatore: Ivan Maraia

Lucchese (3-5-2): Falcone, Lombardo, Madrigali e De Vito (94’ Palmese); Favale, Provenzano, Strechie, Bernardini (69’ Greselin) e Zanini; Isufaj (69’ Sorrentino) e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Bacci, Cardore, Santovito, Jovanovic, Mauri e De Feo Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata (Assistenti Vitali di Brescia e Amantea di Milano)

Marcatori: 11’ e 90’ su rigore Mannini, 33’ De Vito, 55’ Zanini, 75’ Provenzano e 84’ Tommasini

Note: ammoniti Bortolussi, Provenzano, Magrini e Madrigali. calci d’angolo 3-4. Recupero 0’ e 5’

PONTEDERA - Come costruire un successo, che sarebbe stato meritato, in 51 minuti e dilapidarlo in sei minuti: la Lucchese inanella l’ennesimo pareggio di questo campionato a Pontedera con una forte dose di rimpianti. La solita amnesia sulla palla inattiva, vedi il momentaneo 2-3 di Tommasini, e un’ingenuità di Madrigali hanno rimesso in gioco i granata, ormai rassegnati alla sconfitta. Davvero un peccato, anche perché l’impostazione tattica di Favarin, unita all’atteggiamento dei suoi ragazzi fino allo sciagurato finale, aveva mandato in tilt il complesso di Maraia. Una Lucchese, dunque, che ricade nei suoi medesimi e datati errori. Urgerà intervenire nella sessione di mercato invernale per inserire quei giocatori di esperienza, indispensabili per centrare la salvezza.

Nel “boxing day” di questa frenetica e imprevedibile serie C 2018-2019, la Lucchese si appresta a sfidare il Pontedera conoscendo già i risultati di alcune sue rivali nella lotta salvezza. I punteggi maturati nel pomeriggio, infatti, raccontano del pareggio esterno dell’Olbia e delle sconfitte di Cuneo e Albissola. Favarin rivoluziona, sia per le squalifiche di Martinelli e Gabbia che per ragioni di turnover, la sua formazione. 3-5-2 per la Pantera con Lombardo che viene abbassato sulla linea difensiva assieme a De Vito e Madrigali, uno degli ex di serata. Le maggiori novità arrivano dalla cerniera mediana, completamente rinnovata rispetto a quella vista contro l’Albissola al Porta Elisa. Chiavi della regia consegnate al giovane Strechie, con ai suoi lati Provenzano e, a sorpresa, Bernardini, alla prima da titolare in campionato. In attacco fiducia a Isufaj: si accomodano in panchina Sorrentino e De Feo. Cambia soltanto un giocatore, invece, mister Maraia: fuori per infortunio Borri e dentro Ropolo. Il modulo tattico è il 3-5-2.

Solito avvio negativo per la Lucchese, questa sera di bianco vestita. Pinzauti sfugge via a Madrigali che lo trattiene al limite dell’area: giallo per il classe 1995 e punizione che Daniele Mannini trasforma con un magistrale destro.

Ospiti che accusano il colpo: al minuto numero diciotto Magrini chiama alla respinta Falcone con un diagonale da fuori area. La reazione della Lucchese si fa attendere e i rifornimenti alle due punte scarseggiano. In compenso la Pantera colleziona corner. Dal terzo, calciato da Zanini, scaturisce un “flipper” in area pisana che viene risolto dalla zampata di Marco De Vito. Primo gol con la maglia rossonera per il difensore calabrese. 1-1 che infonde fiducia nei ragazzi di Favarin, adesso più reattivi nell’andare a contendere i palloni vaganti ai centrocampisti granata. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2, con Provenzano rifinitore alle spalle dei due attaccanti, ha restituito una maggiore densità al centrocampo. Risultato giusto al termine di questi primi 45’ al “Mannucci”.

Brivido in avvio di ripresa quando Falcone si produce in un’uscita avventata: Monaldi ferma tutto per una carica sul numero uno della Pantera. Al 54’ presunto contatto tra Biggeri e Bortolussi, imbeccato dal filtrante di Provenzano. Il direttore di gara ammonisce per simulazione il capitano ospite. L’appuntamento con il vantaggio dei ragazzi di Favarin è rimandato di soli sessanta secondi. Preciso cross dalla destra di Bortolussi per l’inserimento sul secondo palo di Zanini che al volo di destro supera l’incolpevole Biggeri. Primo gol stagionale per l’ex Catanzaro che raccoglie l’abbraccio dei 200 tifosi rossoneri accorsi al “Mannucci”.

Vantaggio della Lucchese che innervosisce i locali, autori di alcuni interventi piuttosto duri. Al 69’ doppio cambio per Favarin: fuori Bernardini e Isufaj, dentro Greselin e Sorrentino. Tatticamente rimane tutto immutato. Mossa che paga subito i propri dividendi. È proprio l’attaccante romano a trovare il corridoio giusto per Provenzano, freddo nel sentenziare Biggeri con un preciso diagonale.

Pantera assolutamente in controllo della gara, con un Roberto Strechie davvero in grande spolvero in fase di palleggio. In zona Cesarini i locali accorciano le distanze con il colpo di testa di Tommasini, pescato in area dalla punizione laterale di Caponi. Proteste giustificate dei rossoneri perché sulla traiettoria del pallone c’è, quindi in posizione attiva, Riccardo Benedetti. Dopo un colloquio con l’assistente, Monaldi convalida la rete.

Tempo quattro minuti e Madrigali combina la frittata stendendo in area Pinzauti. Rigore che Mannini trasforma spiazzando Falcone.

Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi ci pensa il palo a salvare l’estremo difensore sulla rasoiata di Serena. Altro pareggio dal sapore amaro per i ragazzi di Favarin, che devono ancora una volta rinviare l’appuntamento con quel successo che manca dal 4 novembre. Il decimo pareggio stagionale consente alla Lucchese di agganciare a 14 punti Pistoiese e Arzachena, con i sardi attesi domani dalla trasferta piemontese contro il Gozzano.

Michele Masotti