A.S. Lucchese



Il parere di Favarin: “Abbiamo sofferto la loro intensità”

domenica, 23 dicembre 2018, 22:12

di michele masotti

Il primo a presentarsi davanti ai giornalisti è Carlo Bini, apparso particolarmente sconsolato per l’esito finale di una partita che i rossoneri avrebbero dovuto vincere.

“Auguro a tutti un buon Natale, un felice 2019 e come direbbe qualcuno, il calvario continua: state vicino alla Lucchese.”- il breve intervento dell’amministratore unico della Pantera.

Microfono che passa al tecnico dell’Albissola Claudio Bellucci, apparso comunque soddisfatto della prestazione dei suoi sebbene il successo sia sfumato ai titoli di coda.

“è stata una partita dura, favorita anche da un campo pesante.” – esordisce Bellucci- “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché non hanno mollato di un centimetro: c’è mancato poco per portare a casa i tre punti. Non è facile affrontare una compagine che, senza penalità, sarebbe in altri lidi di classifica.” L’allenatore romano riconosce le qualità, onestamente non mostrate quest’oggi, della Lucchese: “Avevamo di fronte un team forte e composto da elementi esperi. Il nostro problema, prima del mio arrivo, era quello di fare calare nella categoria una rosa molto giovane. Quello che mi impressiona della nostra squadra è che si stanno comportando da uomini, alla luce delle difficoltà tecniche.” – ha chiosato Bellucci.

Lucida come al solito l’analisi post partita di Giancarlo Favarin.

“Mi dispiace perché abbiamo preso due gol per altrettanti errori individuali evitabilissimi. L’Albissola si abbassa 40-50 metri per esprimersi al meglio in contropiede.” – è il parere del tecnico pisano- “Abbiamo tenuto botta bene nel primo tempo; a dire la verità anche nella ripresa non eravamo partiti male prima di commettere degli errori. Meno male abbiamo evitato la sconfitta. In questo momento la squadra sta subendo un momento di involuzione.”

“Secondo me nel primo tempo sono mancati gli attaccanti nella fase di non possesso; dopo il pareggio la squadra si è impaurita.” – ha proseguito Favarin- “Non abbiamo creato molto come a Piacenza. Questa è stato un match anomalo che ha messo a nudo le nostre difficoltà, soprattutto di intensità. È normale che faremo qualcosa in entrata per cercare la salvezza. Purtroppo alcuni giocatori subentrati hanno avuto degli atteggiamenti sbagliati. Toccherà primo o poi anche a Isufaj partire dall’inizio.

“A Pontedera saremo senza Martinelli e Gabbia, entrambi squalificati. Questa squadra va puntellata, anche come ricambi. Con Obbedio sappiamo dove intervenire; prima dovranno essere fatte delle uscite. In questo momento abbiamo una compagine tecnica poca abituata a salvarsi: paradossalmente l’Albissola ha caratteristiche utili per la lotta salvezza. Bisogna rimetterci pancia a terra e lavorare per fare punti. Non dobbiamo concentrarci sulle eventuali sventure altrui.”

“Secondo me abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto, sia sul piano del gioco che su quello dell’agonismo. Purtroppo i dettagli ci hanno punito anche oggi. Questa è come una sconfitta per una vittoria sarebbe valsa doppio. Un punto ci tiene lì.” – è il parere di Giulio Favale.

Foto Antonio Clerici