A.S. Lucchese



La Lucchese con un cuore grande così pareggia 2 a 2 a Novara

domenica, 9 dicembre 2018, 17:20

di marco materassi

2 - 2

Novara: Di Gregorio, Chinaglia, Visconti, Tartaglia, Chiosa, Bianchi (Sciaudone), Ronaldo (Fonseca), Schiavi, Mariano, Manconi (Cattaneo), Eusepi. All. Viali



Lucchese: Falcone, Martinelli, Gabbia (Zanini),Madrigali, Favale, Provenzano, Strechie, Greselin (Mauri) Lombardo (Bortolussi),Jovanovic(Sorrentino)De Feo. All. Favarin



Arbitro: Maggio di Lodi. Guardalinee: Magri e Robolotti



Marcatori: 31’ Ronaldo (N), 36’ Cinaglia (N), 84’ Sorrentino (L), 88’ Bortolussi (L)



NOVARA - Nella giornata delle rimonte vedi Cagliari, Samp e Fiorentina non poteva mancare la Lucchese che in quattro minuti acciuffa un pareggio che sa di impresa. Un’altra dimostrazione che questa squadra non muore mai è come diceva il grande Boskov: “C’è sempre speranza finché arbitro non fischia”.

Lucchese chiamata a muovere la classifica sull’ostico campo di Novara, contro una squadra che nonostante la classifica è pur sempre formazione con elementi di categoria superiore. In un bel pomeriggio di sole, Lucchese che Favarin schiera col 3-5-2, risponde mister Viali che predispone il suo Novara con un classico 4-3-1-2. Partono subito forte i padroni di casa e al 13’ è Schiavi a concludere a lato dopo una bella azione. Contiene bene la Lucchese che ha una buona opportunità in contropiede, con Lombardo che spreca.

Insistono gli azzurri e al 31’ con Ronaldo trovano il vantaggio. Bravo il brasiliano dopo una bella trama a trovare l’angolo basso della porta difesa da Falcone. Novara in vantaggio. Cinque minuti e i locali raddoppiano, è Cinaglia con un gran destro a trovare il “sette”. Gol bellissimo e Novara che adesso conduce per 2 a 0.

Prova a scuotersi la pantera, ma la manovra è lenta e non impensierisce mai la retroguardia piemontese.

Senza altre emozioni finisce la prima frazione di gioco. Primi tempo di marca azzurra, con una Lucchese timida e impacciata.

Ripresa con la Lucchese che prova a rientrare in partita, due i cambi per Favarin: escono Lombardo e Gabbia dentro Bortolussi e Zanini. Il copione non cambia però, sempre troppo sterile la manovra rossonera, con il Novara che controlla agevolmente. È Mancini che dopo più di venti minuti prova una conclusione, sempre e solo Novara. Scorrono i minuti e nonostante la buona volontà la Lucchese non riesce a riaprire la partita. Ci prova Strechie ma è bravo De Gregorio a deviare in angolo.

Si resta sul 2 a 0. Insiste la Lucchese generosamente in avanti, Madrigali su corner mette alto. Al 39’’ Sorrentino lasciato solo è bravo a mettere in rete e a riaprire la partita. Ci crede ora la Lucchese. Quattro minuti e la pantera la pareggia. È Bortolussi a riprendere una miracolosa respinta di De Gregorio e a trovare un pareggio altrettanto miracoloso.

Finale concitato e nervoso, ora la Lucchese non si chiude e cerca di difendere. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce con un prezioso pareggio raggiunto quando ormai le speranze erano quasi pari a zero. Due gol con gli uomini entrati dalla panchina, una partita che se il Novara ha buttato via, la Lucchese è stata brava a non mollare e con un cuore grande così a recuperare. Un punto che fa morale, e che muove la classifica, un altro passo verso quel traguardo ancora lontano ma che in casa rossonera di per forza raggiungere, un traguardo chiamato salvezza.