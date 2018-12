A.S. Lucchese



La mamma del piccolo Tommaso: “Il cuore della Curva Ovest della Lucchese è davvero grande”

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:26

di barbara ghiselli

Laura Contini, mamma di Tommaso, bambino di 10 anni affetto da tetraplegia spastica ha contattato La Gazzetta di Lucca per far sapere a tutti quanto grande sia il cuore dei tifosi della Curva Ovest della Lucchese, persone che si mobilitano non solo per il bene della propria squadra ma anche per gli altri, come è accaduto recentemente con la raccolta fondi fatta per acquistare il mezzo necessario agli spostamenti del figlio. Uno dei tifosi storici della squadra, Daniele Di Piazza, infatti ha accolto l'appello della mamma di Tommaso su Facebook e, per raggiungere la cifra necessaria per l'acquisto di un'auto attrezzata con pedana per disabili, ha deciso di promuovere una raccolta fondi che avrà luogo domenica 23 dicembre fuori dallo stadio Porta Elisa in occasione della gara Lucchese – Albissola in programma alle 18.30 e di invitare i sostenitori della Lucchese a parteciparvi. La cifra per l'acquisto del mezzo necessario a Tommaso è stata già raggiunta martedì scorso (18 dicembre), grazie alle numerose donazioni ricevute, ma i tifosi della Curva Ovest hanno deciso ugualmente, come programmato, di fare la raccolta domenica prossima e di destinare il ricavato dell'iniziativa per le terapie e per le spese mediche del bambino con l'augurio, come ha scritto in un post Di Piazza, di avere presto Tommaso allo stadio a tifare per la Lucchese.