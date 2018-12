A.S. Lucchese



La Pistoiese batte per 2 a 0 la Berretti rossonera

sabato, 15 dicembre 2018, 19:43

Nel derby casalingo contro la Pistoiese la formazione Berretti della Lucchese rimedia una secca sconfitta per 2 a 0. I rossoneri hanno creato tanto, ma non sono stati concreti sotto porta. Bella l’occasione al 27’ con Fazzi che in corsa serve Ferraro che però calcia addosso al portiere in uscita. Ancora un’azione dei padroni di casa al 38’, ma questa volta è Zocco a sbagliare tutto solo davanti ad Isolani. La Pistoiese prova a farsi vedere a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Diagonale dalla destra di Icardi, che si infila rasoterra sul secondo palo della porta difesa da Tonarelli. Lucchese sotto di un gol. La ripresa è di marca rossonera. Al 22’ i ragazzi di mister Bruno hanno l’occasione per pareggiare, ma il tiro di Rossi viene deviato in angolo da Isolani. Come spesso accade nel calcio chi tanto sbaglia alla fine viene punito e così al 25’ arriva il raddoppio orange con Marco Nieri. Finisce così con la Berretti battuta in casa dopo due belle vittorie consecutive. I rossoneri torneranno di nuovo in campo sabato alle 14,30 ad Albissola nell’ultima giornata del girone d’andata.

0 - 2

LUCCHESE: Tonarelli, Menapace, Benedetti (58’ Etna), Bachini, Della Morte, Isola (46 Scafuri), Rossi, Fazzi, Votino (55’ Iardella), Zocco (55’ Aufiero), Ferraro. All. Bruno.

PISTOIESE: Isolani, Icardi (78’ Fiorentini9, Pastacaldi, Viti (46’ Gaggioli), Giomi, Orpelli, Mutto (46’ E. Nieri), Ercoli, Tempesti, Pinucci (94’ Fosci), M. Nieri (83’ Soriletti). All. Pascali.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Marcatori: 40’ Icardi, 70’ Ercoli.

Note: espulso al 42’ Tempesti per doppia ammonizione.