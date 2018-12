La visita dei rossoneri al reparto di pediatria del San Luca: tanti regali per i bambini ricoverati

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 10 dicembre 2018, 16:17

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pro Vercelli, in programma giovedì 13 dicembre alle ore 18.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da martedì 11 dicembre

lunedì, 10 dicembre 2018, 09:17

Se il 2-2 ottenuto 14 giorni fa a Busto Arsizio aveva il sapore amaro dell’occasione persa, il 2-2 conquistato in zona cesarini dalla Lucchese al “Piola” di Novara strappa decisamente un sorriso al collettivo rossonero. Oltre a mantenere l’imbattibilità esterna, la Pantera ha guadagnato un punto su tutte quelle formazioni...

domenica, 9 dicembre 2018, 17:20

Nella giornata delle rimonte vedi Cagliari, Samp e Fiorentina non poteva mancare la Lucchese che in quattro minuti acciuffa un pareggio che sa di impresa. Un’altra dimostrazione che questa squadra non muore mai

sabato, 8 dicembre 2018, 19:00

Seconda vittoria consecutiva per la formazione Berretti della Lucchese, che con un secco 2 a 1 riesce ad espugnare il campo del Pontedera

sabato, 8 dicembre 2018, 13:06

La Pantera si prepara ad andare all'attacco del Novara. "Attaccarli con più giocatori" è la strategia dichiarata di mister Favarin, in vista della partita di domani, che si giocherà alle 14.30 nella città piemontese

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:50

La formazione Berretti allenata da Michele Bruno giocherà domani pomeriggio alle 14,30 in trasferta a Pontedera. I rossoneri sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo il largo successo conquistato sabato scorso in casa contro l’Arzachena per 2 a 0