A.S. Lucchese



Libertas Femminile chiamata alla prova Jesina

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:10

Ancora una gara casalinga per la LibertasFemminile, che domenica pomeriggio alle 15 sul campo uno dell’Acquedotto riceve la visita della Jesina. Le ragazze di mister Elena Bruno sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, nonostante delle buone prestazioni non sono arrivati i punti meritati. Anche nell’ultimo match, in ordine temporale il recupero di domenica scorsa contro l’Imolese, le rossonere hanno creato tanto in termini di azioni da gol, ma non sono state abbastanza lucide sotto porta. Alla fine come spesso accade però nel gioco calcio, chi tanto sbaglia viene punito e così fino ad ora all’appello mancano dei successi che sul campo sarebbero stati più che meritati. Durante gli allenamenti della settimana il mister rossonero ha cercato di preparare nel migliore dei modi l’appuntamento dell’ottava giornata di campionato. Dopo questa gara interna la Libertas Femminile tornerà di nuovo in campo domenica 23 per il match esterno contro l’Olimpia Forlì prima del rompete le righe per le feste natalizie. Il campionato di Serie C femminile riprenderà poi il 13 gennaio con la penultima giornata del girone d’andata con le rossonere che riceveranno la visita del Grifo Perugia.