Lucchese, cessione a un passo

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 26 dicembre 2018, 20:39

Come costruire un successo, che sarebbe stato meritato, in 51 minuti e dilapidarlo in sei minuti: la Lucchese inanella l’ennesimo pareggio di questo campionato a Pontedera con una forte dose di rimpianti

mercoledì, 26 dicembre 2018, 09:09

Ecco le dichiarazioni del mister rossonero Giancarlo Favarin alla vigilia del match tra Pontedera e Lucchese

martedì, 25 dicembre 2018, 17:28

L’inedito “boxing day” della Serie C, una tradizione calcistica importata dall’Inghilterra, vedrà la Lucchese, in difficoltà sia per quanto concerne gli assenti che soprattutto a livello morale, impegnata domani sera alle 20.30 al “Mannucci” di Pontedera

domenica, 23 dicembre 2018, 22:12

Il primo a presentarsi davanti ai giornalisti è Carlo Bini, apparso particolarmente sconsolato per l’esito finale di una partita che i rossoneri avrebbero dovuto vincere

domenica, 23 dicembre 2018, 18:34

Era iniziata bene per i rossoneri, andati in vantaggio con Lombardo dopo appena 4'. Poi, però, l'Albissola aveva raggiunto il pari passando, addirittura, in vantaggio. Nel finale bravo Isufaj, appena entrato, a siglare il gol del pareggio

sabato, 22 dicembre 2018, 08:55

La A.S. Lucchese Libertas 1905 annuncia la risoluzione consensuale del contratto di Giorgio Palumbo, difensore classe '97, in rossonero dalla scorsa stagione. La società ringrazia il giocatore per l'impegno profuso con la maglia rossonera, augurandogli grandi soddisfazioni professionali per il futuro