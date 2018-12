Lucchese-Olbia: capitan Bortolussi stringe i denti e scende in campo dal 1’

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 1 dicembre 2018, 17:22

Finalmente arriva la prima vittoria per la Berretti rossonera. I ragazzi di mister Michele Bruno hanno dominato tutto il match contro l’Arzachena e conquistato così i primi tre punti della stagione, salendo in classifica a quota cinque

venerdì, 30 novembre 2018, 15:56

A margine della conferenza stampa di mister Favarin è intervenuto Mario Santoro, titolare della MCS srl, società detentrice fino al giugno 2018 dei diritti del marketing della Lucchese. Il dirigente, tornato a collaborare con la Pantera, ha svelato i tre sponsor, tutte aziende locali, che saranno sulle maglie a partire...

venerdì, 30 novembre 2018, 14:04

Archiviata l’amarezza per il pareggio di Busto Arsizio, la Lucchese è pronta ad inaugurare l’ultimo mese di questo 2018 ricevendo la visita dell’Olbia, compagine mai vittoriosa al Porta Elisa nei 13 precedenti

giovedì, 29 novembre 2018, 16:47

Costruire un settore giovanile in pochi giorni è stata un’impresa che la Lucchese è riuscita a superare a pieni voti. Dopo le vicissitudini estive nessuno avrebbe scommesso niente su questo progetto che invece sta crescendo giorno dopo giorno

giovedì, 29 novembre 2018, 15:18

Domenica 2 dicembre, calcio d’inizio fissato incredibilmente alle ore 14.30, al Porta Elisa la sfida tra Lucchese e Olbia assume tutti i crismi di un possibile spartiacque stagionale per entrambe le contendenti reduci, per motivi diversi, da un periodo non facile

mercoledì, 28 novembre 2018, 17:54

Nel recupero della terza giornata di campionato contro la Virtus Entella la Berretti della Lucchese rimedia sul campo uno dell’Acquedotto una sconfitta per 3 a 1 sotto gli occhi attenti dell’amministratore delegato Carlo Bini, del direttore sportivo Antonio Obbedio, del direttore generale del settore giovanile Elena Bruno e del responsabile...