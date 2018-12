A.S. Lucchese



Lucchese sbatte col Piacenza e torna a casa sconfitta

domenica, 16 dicembre 2018, 17:47

di marco materassi

1 - 0



Piacenza: Fumagalli,Troiani (Mulas), Barlocco, Nicco, Pergreffi, Bertoncini, Sestu (Cauz), Della Latta, Romero (Pesenti), Marotta, Di Molfetta (Corradi). All. Franzini



Lucchese: Falcone, Zanini, Favale (Isufaj) Mauri Cardore)Gabbia, Martinelli, De Feo, Lombardo, Jovanovic (Sorrentino), Greselin, Bortolussi. All. Favarin



Arbitro: Moriconi di Roma. Assistenti: Vettorel e Valente



Reti: 9’ pt. Nicco (P)





PIACENZA - Perde di misura la Lucchese, subendo un gol a freddo, ma non mollando mai, sfiorando anche la rete del pareggio.

In un pomeriggio freddo, su di un terreno parzialmente ghiacciato la Lucchese fa visita al Piacenza. Una sfida quella del Garilli dove occorrerà una prestazione al limite della perfezione per tornare a Lucca con un risultato positivo.

Rinfrancata anche dalla buona notizia della riduzione della penalizzazione, difatti come una vittoria senza aver giocato, la Lucchese si schiera con un 4-3-3, risponde schierandosi a specchio anche il Piacenza di Franzini.

Parte bene la Lucchese facendo girare bene il pallone, partita subito piacevole. Alla prima vera occasione passa il Piacenza: su di un pallone che spiove in area è bravo Nicco a farsi trovare pronto e ad insaccare da pochi metri.

Reagisce subito la Lucchese e dopo due minuti è Jovanovic da pochi passi a colpire la traversa.

Lucchese sfortunata. Partita che si mantiene vivace e giocata su buoni ritmi nonostante il terreno di gioco spesso non agevoli i giocatori.

Amministra agevolmente il Piacenza la sterile reazione della Lucchese, che dopo la traversa di Jovanovic non ha più tirato in porta. Finisce senza ulteriori sussulti il primo tempo, primo tempo dove la Lucchese non ha impensierito quasi mai la retroguardia emiliana, occorrerà un’altra squadra per provare a recuperare.

Ripresa che si apre con il Piacenza che prova ad alzare il proprio baricentro alla ricerca del gol del raddoppio, Lucchese che invece cerca la rete del pareggio. Sfiora intorno al ventesimo il 2 a 0 la squadra locale con Romero che costringe Falcone ad un grande intervento. Lucchese che non molla però e con Gabbia alla mezz’ora va vicinissima al pari, la conclusione del difensore rossonero viene deviata con un autentico miracolo da Fumagalli. Pantera sfortunata.

Squadre adesso allungate, una che spinge, l’altra pronta a colpire in contropiede. Lucchese che trova difficoltà ad arrivare al tiro, e difatti il Piacenza col neo entrato Pesenti ad arrivare vicino al raddoppio, la sua conclusione dopo l’ennesima respinta di Falcone termina a lato di un niente.

Nel recupero non succede più nulla e al triplice fischio di Moriconi esulta il Piacenza che approfittando della concomitante sconfitta della Carrarese diventa la nuova capolista. Una sconfitta quella della Lucchese che pur subendo la migliore caratura tecnica di una squadra, costruita per cercare la promozione, non ha certo sfigurato, cercando fino in fondo quel pareggio che sarebbe stato l’ennesimo miracolo di una squadra che non molla mai, e che sicuramente lotterà fino alla fine per arrivare a quella salvezza, che con la penalizzazione subita, sarebbe certamente una grande impresa.