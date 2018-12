Moriconi: "Lucca non si merita

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 29 dicembre 2018, 11:48

Appresa la situazione che si è sviluppata nell'ambito societario della A.S. Lucchese Libertas 1905 Srl, il direttivo di Lucca United, nella giornata di ieri e tramite posta elettronica certificata, ha proceduto ad inviare alla società A.S.

venerdì, 28 dicembre 2018, 17:21

Presentato il nuovo management rossonero formato da Aldo Castelli che detiene il 98 per cento delle quote, dal direttore generale Enrico Ceniccola e dall'avvocato Umberto Ottaviani in qualità di amministratore delegato. Dura contestazione

venerdì, 28 dicembre 2018, 12:18

La A.S. Lucchese Libertas informa che è attiva sul circuito LisTicket – TicketOne la prevendita per i biglietti di Arezzo – Lucchese, partita in programma domenica 30 dicembre allo Stadio Città di Arezzo alle ore 14.30

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:09

Paiono essere ormai giunti i tolti di coda sulla lunga vicenda societaria della Lucchese. Il patron Moriconi sembra essere in procinto di cedere le quote di maggioranza della Pantera ad una cordata romana guidata dall'imprenditore Aldo Castelli

mercoledì, 26 dicembre 2018, 20:39

Come costruire un successo, che sarebbe stato meritato, in 51 minuti e dilapidarlo in sei minuti: la Lucchese inanella l’ennesimo pareggio di questo campionato a Pontedera con una forte dose di rimpianti

mercoledì, 26 dicembre 2018, 09:09

Ecco le dichiarazioni del mister rossonero Giancarlo Favarin alla vigilia del match tra Pontedera e Lucchese