A.S. Lucchese



Novara - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

martedì, 4 dicembre 2018, 15:48

La A.S. Lucchese Libertas comunica che è già attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Novara – Lucchese, in programma domenica 9 dicembre. Il prezzo del singolo tagliando per il Settore Ospiti è di euro 12 più prevendita.

I biglietti, come indica la società Novara Calcio, sono acquistabili presso:

– Lucca Libri, Viale Regina Margherita 113 – tel. 0583-469627

– Tutte le filiali Banco Popolare, fino alle ore 17 di venerdì 7 dicembre;

– Canale di prevendita Viva Ticket, fino alle ore 19 di sabato 8 dicembre. Altri punti vendita abilitati consultabili dal sito www.vivaticket.it

Il Novara Calcio comunica inoltre che la partita in oggetto è soggetta a determinazioni del G.O.S. dello stadio "Silvio Piola" di Novara secondo le seguenti modalità:

– E' garantita la vendita dei tagliandi relativi ai settori Curva Sud, Curva Nord, Tribuna, Parterre Ovest a

tutti i tifosi residenti provincia di Lucca, anche se privi di Tessera del Tifoso.

– NON sarà consentita la vendita dei tagliandi residui del settore ospiti il giorno della gara.