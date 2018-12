A.S. Lucchese



Si presentano i nuovi padroni, ma la squadra li 'ripudia'

venerdì, 28 dicembre 2018, 17:21

di michele masotti - eliseo biancalana

Presentato il nuovo management rossonero formato da Aldo Castelli che detiene il 98 per cento delle quote e quello che dovrebbe essere il futuro direttore generale Enrico Ceniccola e l'avvocato Umberto Ottaviani da Roma amministratore delegato.

La conferenza di presentazione della nuova dirigenza, che avrebbe dovuto iniziare alle 16.30 dopo essere già stata rinviata in mattinata, in realtà si è tenuta con due ore di ritardo ossia alle 18.30. In questo lasso di tempo ci sono stati, sempre negli uffici dello stadio, dei colloqui tra la nuova proprietà, i calciatori e anche qualche tifoso. Alla fine, al momento di prendere la parola, ha cominciato il suo discorso l'avvocato Umberto Ottaviani che ha tentato, non riuscendoci, a stemperare il clima teso. "Sono stato lasciato - ha detto - nella fossa dei leoni. Spero di non essere sbranato. Aldo Castelli è il nuovo socio di maggioranza. Ho frequentato e lavorato nelle migliori banche italiane come Credito Italiano, la Cariplo (cassa di risparmio delle province lombarde). Fino all'età di 45 anni ho fatto l'arbitro di calcio a livello basso. Sono stato chiamato qui da Enrico Ceniccola".

Ha preso, poi, la parola Aldo Castelli il quale, incalzato dal fuoco delle domande dei tifosi e dei giornalisti, non ha dato alcun tipo di rassicurazione sui progetti del futuro e non ha fugato i dubbi su quali imprenditori romani e straniero a suo dire, sarebbero alle sue spalle: "Sono stato accostato a nomi che nemmeno conosco. Abbiamo preso il 98 per cento della Lucchese per 1 euro, il restante 2 per cento è equamente diviso tra Città Digitali e Moreno Micheloni".

Breve l'intervento di Ceniccola che ha detto di essere venuto a Lucca per fare calcio. A quel punto sono intervenuti i giocatori i quali non hanno esitato a metterci la faccia. Capitan Bortolussi, a nome di tutta la squadra, ha affermato come, alla richiesta di garanzie tra cui, ad esempio, il pagamento anticipato degli stipendi di febbraio, la nuova proprietà non abbia saputo fornire una risposta adeguata: "Abbiamo chiesto certezze, non ci sono state date". Davvero un gesto forte di tutta la rosa rossonera.

Il clima si è fatto via via sempre più concitato, nonostante la conclusione della conferenza stampa. I tifosi hanno manifestato il loro dissenso con toni accesi, esprimendo contrarietà verso la nuova proprietà. Intorno alle 7 e mezza i neodirigenti hanno finalmente abbandonato il Porta Elisa, accompagnati fino alla macchina dagli uomini della Digos, che hanno vigilato sulla sicurezza della situazione. Sembra che i nuovi arrivati siano rimasti piuttosto colpiti dal clima non favorevole trovato. Alle 20 se ne è andato pure Arnaldo Moriconi, l'oramai ex proprietario della Lucchese.

Foto di Antonio Clerici