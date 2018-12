A.S. Lucchese



Piacenza, Franzini ha solo l’imbarazzo della scelta

sabato, 15 dicembre 2018, 12:53

di michele masotti

La Lucchese, in un crescendo rossiniano per quanto concerne la forza della rivale, chiuderà domani, calcio d’inizio alle 14.30, il trittico di partite di questa settimana. La Pantera farà visita al “Garilli”, teatro dell’ultimo successo in campionato dei ragazzi di Favarin, al cospetto del Piacenza degli ex Fedato e Bertoncini, seconda forza del campionato a -1 dalla capolista Carrarese ma con un match in meno rispetto alla formazione di Silvio Baldini. Il reparto offensivo dei biancorossi, 27 centri e secondo miglior attacco del girone, è il fiore all’occhio del team di Arnaldo Franzini, per la quarta stagione di fila alla guida del primo sodalizio della città emiliana.

Detto delle difficoltà dell’impegno, la Lucchese ha dimostrato di potersela giocare con qualsiasi big del torneo. Non è ancora certo se Giancarlo Favarin adotterà il 4-3-3 oppure rispolvererà il 3-5-2: tutto dipenderà da come trascorreranno le ore che precedono il fischio d’avvio e la fatica che diversi titolari possono accusare dopo le due gare, contro Novara e Pro Vercelli, che sono state particolarmente dispendiose. Il pallone racconta che il bilancio dei 14 precedenti è favorevole ai biancorossi, usciti vittoriosi in sette occasioni. Quattro sono stati i pareggi, tre i blitz di marca rossonera, l’ultimo dei quali è il 2-1, griffato dalla doppietta lampo di Francesco Forte alla quale replicò solo Segre nel finale di contesa, del 23 dicembre 2016. Risale allo scorso campionato, era l’11 febbraio 2018, l’ultimo successo della squadra di Franzini grazie al gol realizzato da Corazza, l’unico indisponibile tra le fila dei padroni di casa. Non ci sono ex di turno tra i giocatori della Lucchese: discorso inverso, come detto, per i padroni di casa che hanno nella loro rosa Davide Bertoncini e il veneto Francesco Fedato. Momenti opposti per i due: se il difensore centrale classe 1991 sta trovando spazio, l’ala sinistra che condusse la Lucchese, che allora si chiamava Fc Lucca 2011, al successo in Eccellenza disputa soltanto degli spezzoni di match. Radio mercato parla di un suo possibile rientro, già a gennaio, a Foggia, club possessore del cartellino.

Il tecnico biancorosso, artefice in precedenza del miracolo Pro Piacenza, manderà in campo i suoi ragazzi con un 4-3-3. Tra i pali spazio all’esperienza del classe 1982 Ermanno Fumagalli, estremo difensore che fa della reattività il suo punto di forza. Come terzino sinistro ancora fiducia all’ex Carrarese Luca Barlocco, pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Franzini. A destra, invece, tutto lascia presagire al ritorno dal 1’ di Michele Troiani, difensore con il vizio del gol, partito dalla panchina giovedì a Cuneo. Pacchetto arretrato che verrà completato dai centrali, lo stesso Bertoncini e capitan Pergreffi. A centrocampo le alternative non mancano a Franzini. Il mediano davanti alla difesa sarà il viareggino Simone Della Latta, accompagnato ai lati dall’esperienza dei rientrati Marotta, ex bandiera della Giana Erminio, e Nicco. L’ex Arezzo Mattia Corradi è un valido cambio che in C possono permettersi davvero in pochi.

Pochi dubbi in attacco dove l’ex Siena e Chievo Verona Alessio Sestu e Davide Di Molfetta cercheranno di servire degli assist per la prima punta Massimiliano Pesenti, bomber dei suoi con sei e che nella scorsa stagione affondò proprio la Pantera con una tripletta quando vestiva la maglia del Pontedera. L’alternativa, pare strano chiamarla così visto il valore del calciatore, è il possente Niccolò Romeo, già autore di cinque gol.

Piacenza-Lucchese sarà arbitrata da Davide Moriconi di Roma 2, coadiuvato da Veronica Vettorel di Latina e Francesco Valente di Roma 2.