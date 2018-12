A.S. Lucchese



Pontedera, l’ennesimo piccolo capolavoro targato Paolo Giovannini

martedì, 25 dicembre 2018, 17:28

di Michele Masotti

L’inedito “boxing day” della Serie C, una tradizione calcistica importata dall’Inghilterra, vedrà la Lucchese, in difficoltà sia per quanto concerne gli assenti che soprattutto a livello morale, impegnata domani sera alle 20.30 al “Mannucci” di Pontedera al cospetto di una delle principali rivelazioni di questo girone di andata. I granata, infatti, sono al 6° posto con 26 lunghezze.

Compito complicato per i rossoneri, che devono vedersela anche con delle statistiche certamente non favorevoli in terra pisana. Senza Gabbia e Martinelli, entrambi incappati nella quinta ammonizione e conseguente squalifica, Favarin schiererà De Vito e Madrigali, uno dei tanti ex di questo confronto. Qualora il condottiero della Pantera dovesse optare per un 3-5-2, toccherebbe a Mattia Lombardo scalare sulla linea difensiva. I rossoneri, comunque, devono ritrovare quella verve mostrata a Piacenza per centrare un colpo esterno che spezzerebbe la lunga serie di otto match senza successi. Bortolussi e compagni hanno tutte le credenziali, al netto delle defezioni, per sbancare il “Mannucci”.

Il pallone racconta che il bilancio dei 16 precedenti è favorevole ai locali, vittoriosi in sette occasioni, sei i pareggi e tre i blitz rossoneri, l’ultimo dei quali è il 2-4 del torneo 2016-2017. Alla doppietta dell’ex Santini, risposero l’argentino Martinez, De Feo e due sigilli di Francesco Forte che salvarono la panchina a Galderisi. Bisogna tornare al 30 dicembre dello scorso anno per l’ultimo successo del Pontedera: il 3-2 finale, reti per i rossoneri di Maini e Bortolussi, vide come grande protagonisti il centravanti Pesenti, autore di una tripletta. Qual è la ricetta di questo Pontedera? Il “cuoco”, da diversi anni a questa parte, è il direttore generale Paolo Giovannini, altro ex, sempre abile ad allestire rose giovani e con qualche elemento di comprovata esperienza come capitan Vettori, Caponi e Mannini. Il portiere Biggeri, il difensore Borri e l’attaccante Pinzauti sono i prossimi in rampa di lancio verso la Serie B. In casa rossonera gli ex granata sono Madrigali e Lombardo mentre è Riccardo Calcagni l’unico ex Lucchese tra le fila dei locali.

Pontedera che giocherà con il 3-5-2, modulo tattico che è quasi un dogma da quelle parti. Maraia pare intenzionato a cambiare due-tre elementi dell’undici titolare che aveva pareggiato al “Moccagatta” di Alessandria. Turnover che non riguarda il portiere Matteo Biggeri, classe 1996 che era stato vicino alla Lucchese nell’estate 2017 prima che la scelta ricadesse su Albertoni. In difesa i classe 1997 Borri e Benedetti sono sicuri di giocare; per l’ultimo posto potrebbe spuntarla Leonardo Fontanesi, di proprietà Sassuolo, su Vettori. Ulteriore alternativa in difesa è rappresentata da Ropolo. Sulle corsie laterali, a sinistra Massetti insidia il posto del sempre utilizzato Magrini, mentre dall’altra parte Daniele Mannini potrà agire nel suo ruolo originario. Come play davanti alla difesa spazio all’esperto Caponi, scortato ai suoi lati dall’ex Piacenza La Vigna e da Filippo Serena, figlio di Michele, ex difensore di Inter, Parma e Fiorentina negli anni 90’. In attacco è intoccabile la coppia Pinzauti-Tommasini, con quest’ultimo miglior marcatore dei suoi con cinque centri.

Pontedera-Lucchese sarà arbitrata da Marco Monaldi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Simone Amantea di Milano.