A.S. Lucchese



Post Novara-Lucchese, Favarin: “Contento della reazione dei ragazzi”

lunedì, 10 dicembre 2018, 09:17

di michele masotti

Se il 2-2 ottenuto 14 giorni fa a Busto Arsizio aveva il sapore amaro dell’occasione persa, il 2-2 conquistato in zona cesarini dalla Lucchese al “Piola” di Novara strappa decisamente un sorriso al collettivo rossonero. Oltre a mantenere l’imbattibilità esterna, la Pantera ha guadagnato un punto su tutte quelle formazioni che le stanno davanti e lottano per la salvezza. “Siamo stati bravi a crederci fino alla fine” – è il pensiero di Giancarlo Favarin- “sfruttando anche il fatto che i nostri avversari sono stati “leziosi” e hanno pagato questo. Certo è che l’atteggiamento iniziale della squadra non è stato dei migliori. Questo pari, per come è maturato, è un premo che ci ripaga di alcuni punti che abbiamo perso per strada in diversi match. A differenza di altre circostanze, i cambi hanno cambiato l’esito della gara: sono stati decisivi.”

Il trainer della Pantera pone l’accento sulle reti subite. “Nel primo caso ha commesso una pecca Strechie, che si fatto saltare troppo facilmente, mentre nel secondo eravamo piazzati male. Forse sul primo gol Falcone poteva fare qualcosa in più. Le difficoltà della frazione inaugurale? Ci sta che abbia sbagliato lo schieramento tattico. Non abbiamo avuto il consueto approccio iniziale anche perché avevamo di fronte una formazione forte.”

Come calciatore della Lucchese si è presentato davanti ai microfoni Lorenzo Sorrentino, autore del gol che ha riaperto la contesa. Per l’attaccante romano si tratta del sesto centro in campionato. “Inizialmente abbiamo sbagliato perché abbiamo giocato sui loro ritmi” –ha esordito Sorrentino- “favorendo così il loro alto tasso tecnico. Sono stati abili e fortunati nel trovare due bei gol. Nel secondo tempo il match, obiettivamente, sembrava bloccato e questa favoriva il Novara. Il punto del 2-1 è stata la scintilla che ha svoltato l’incontro.” Il classe 1995 riconosce che il -11 subito abbia scosso il gruppo rossonero. “La batosta della penalità l’abbiamo accusata anche sempre continuato a giocare senza tenere conto del fatto che eravamo finiti all’ultimo posto. In alcuni partite, vedi Pisa e Siena, abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Che impressione mi ha fatto il Novara? Penso che potrebbero ambire ad una posizione più alta di quella attuale in classifica.”

Il gol odierno ha avvicinato sensibilmente Sorrentino al suo massimo in una stagione tra i professionisti, 7 ai tempi della Sambenedettese. La punta romana, però, ha ben chiare quali siano le priorità. “Sin da quando sono a Lucca” – ha concluso l’ex Juve Stabia- “bisogna raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società: quelli personali sono in secondo piano ma credo che le due cose siano collegate. Sono tranquillo perché, sebbene il -11 sia pesante, questa società ci fa stare tranquilli. Il giusto mix tra serenità e tensione è la ricetta vincente per raggiungere il nostro scopo.”