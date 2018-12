A.S. Lucchese



Pro Vercelli, si punta sul collettivo per tornare subito in cadetteria

12 dicembre 2018

michele masotti

Rinfrancata dal pareggio in rimonta di Novara, i rossoneri a 5’ dalla fine erano sotto di due reti, la Lucchese tornerà domani sera, calcio d’inizio alle 18.30, al Porta Elisa per vedersela contro la Pro Vercelli, altra big di questo girone A e la principale indiziata, assieme a Virtus Entella e Piacenza, a salire in cadetteria. L’asticella della difficoltà, dunque, si alza ulteriormente per la Pantera di Favarin che, però, ha sempre dimostrato di giocarsela alla pari contro le grandi o presunte tali. I bianchi piemontesi, una delle società che ha fatto la storia del pallone italiano nei primi anni pioneristici, sono reduci dal k.o. interno, 0-1 il finale, maturato nel monday night televisivo contro il Cuneo. La prima sconfitta stagionale al “Silvio Piola” ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive di capitan Mammarella e compagni, attuale quarta forza del campionato con 25 punti ma con due match in meno rispetto a Carrarese e Arezzo, rispettivamente prima e terza della classe, e uno in meno del Piacenza, secondo con 29 punti. I ragazzi di Grieco sono in piena corsa per il titolo, in attesa dell’infinita striscia di recuperi che attendono la potenziale capolista, ossia la Virtus Entella.

Fondata nel 1903 come sezione calcistica della Società Ginnastica Pro Vercelli (sorta nel 1887 nda), la compagine piemontese toccò l’apice della sua ultrasecolare storia con i sette scudetti ottenuti tra il 1908 e il 1922 (1908, 1909, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1920-1921 e 1921-1922). Sono stati tanti i calciatori che la Pro ha cresciuto e fornito alla causa della nazionale almeno fino agli anni 30’. Tra i più celebri meritano di essere menzionati Guido Ara, Virginio Rosetta, Carlo Rampini e l’immenso Silvio Piola, centravanti dell’Italia campione del mondo in Francia nel 1938. La gloriosa società piemontese, dopo questo spumeggiante avvio, ha vissuto per più di 70 anni barcamenandosi tra C, allora C2 e i campionati interregionali. Le casacche bianche hanno dovuto fare i conti con due fallimenti, avvenuti nel 1990 e nel 2010, annata nel quale ci fu il derby tra i professionisti con l’altra realtà cittadina, la Pro Belvedere Vercelli. Sarà il proprietario del team gialloverde e attuale numero uno delle casacche bianche, Massimo Secondo a far proseguire la gloriosa storia della Pro Vercelli, “sacrificando” la Pro Belvedere, nel frattempo ripescata in Seconda Divisione, che viene denominata Football Club Pro Vercelli 1892. Il resto, è storia recente, con la nuova società che riuscirà a issarsi fino a quella Serie B che mancava dalla seconda metà degli anni 40’. In cinque delle ultime sei stagioni, la Pro ha militato in cadetteria.

Il bilancio dei quattro precedenti, tutti particolarmente datati, parla di 2 successi della Lucchese, un pareggio e una vittoria ospite, risalente alla stagione 1958-1959, Serie C girone A, con lo 0-1 firmato da Fontana. È datato 22 dicembre 1940, torneo di B, il 2-1 con cui la Pantera, in gol con Coli e Capra, liquido i bianchi che dimezzarono il passivo con Pizzala. Tra le fila della Lucchese l’unico ex di turno è Mattia Lombardo, mentre tra i bianchi da segnalare la presenza di Tommaso Nobile, numero uno di quei rossoneri che due stagioni fa si spinsero fino ai quarti di finale dei play-off. Vito Grieco, confermato dopo le ultime due partite della passata stagione, può guidare una rosa che ha nel collettivo la sua forza.

Sarà il 4-4-2 il modulo che Morra e compagni adotteranno per la trasferta di Lucca. Tra i pali, come detto, toccherà a Nobile, tornato alla base dopo i sei mesi trascorsi in panchina in quel di Fano. Il pacchetto arretrato non dovrebbe discostarsi troppo da quello sceso in campo 48 ore fa. I terzini saranno, a destra, Berra mentre a sinistra agirà il capitano Mammarella, uno specialista dei calci piazzati. I centrali saranno l’ex Pisa Crescenzi e Millesi. A centrocampo Grieco spera di recuperare Germano, la cui assenza si è fatta sentire contro il Cuneo. Se il classe 1992 non dovesse farcela, ecco che il suo posto a destra potrebbe essere preso dal belga Mal; a sinistra si va verso la conferma di Massimo Gatto. La mediana sarà formata dal brasiliano Da Silva e Bellemo: in questa porzione di campo le prime alternative sussistono nell’esperto Schiavon, ex Spal e Avellino, e in Sangiorgi. In attacco, con molta probabilità, ci sarà la staffetta tra Morra, bomber dei suoi con 5 reti, e il figlio d’arte Comi. Accanto al possente attaccante ex Vicenza e Milan svarierà Leonardo Gatto, fratello maggiore del sopracitato Massimo.

Lucchese-Pro Vercelli sarà arbitrata da Giampiero Miele di Nola, coadiuvato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Federico Pragliola di Terni.