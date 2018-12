Romiti e Moriconi convocati nella Rappresentative

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:51

Il terribile ciclo di partite nello spazio di 25 giorni per la Lucchese si apre la trasferta di Novara, sicuramente una delle compagini più attrezzate di questo girone A ma protagonista di una prima parte di stagione non in linea con le aspettative

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:36

Si è recentemente concluso il mandato della commissione per i rapporti tra il comune di Lucca e la Lucchese. L'organo era stato istituito per un periodo di tre mesi, senza gettone per i suoi membri, ed è stato composto da nove consiglieri comunali (cinque di maggioranza, quattro per le opposizioni).

martedì, 4 dicembre 2018, 15:48

La A.S. Lucchese Libertas comunica che è già attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Novara – Lucchese, in programma domenica 9 dicembre. Il prezzo del singolo tagliando per il Settore Ospiti è di euro 12 più prevendita

domenica, 2 dicembre 2018, 21:40

Fine settimana denso di vittorie per il settore giovanile maschile della Lucchese. Dopo la bella e convincente vittoria della Berretti sono arrivati anche i successi degli Allievi e Giovanissimi Nazionali

domenica, 2 dicembre 2018, 21:36

Match rocambolesco e ricco di gol quello tra Riccione e Libertas che si chiude con il punteggio di 9 a 4. Per le rossonere sono andate a segno Bimbi con una bella doppietta, Bruno e Vergaro

domenica, 2 dicembre 2018, 17:18

Se domenica scorsa a Busto Arsizio Favarin aveva usato il “bastone”, nella conferenza stampa post Olbia il tecnico pisano concede un po’ di “carota” ai suoi ragazzi. Il condottiero della Pantera è comunque raggiante per aver evitato il quarto k.o. stagionale