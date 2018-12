A.S. Lucchese



Sconfitta casalinga per la Libertas Femminile

domenica, 16 dicembre 2018, 23:12

La Libertas Femminile rimedia una pesante sconfitta in casa contro lo Jesina. Corazzata marchigiana che ha espugnato il campo uno dell’Acquedotto con il punteggio di 9 a 0. Le rossonere di Elena Bruno nonostante il risultato non hanno mai mollato, ma anzi hanno cercato di accorciare il risultato in diverse occasioni. Subito in gol con Tamburini, autore alla fine di cinque reti, le biancorosse hanno poi dilagato con De Sanctis e Zambonelli che hanno messo a segno due doppiette. La formazione di mister Iencinella si è dimostrata molto forte e con buone individualità e sono riuscite a trovare il gol con estrema facilità. Ancora a secco di successo le rossonere, che proveranno a conquistare i primi punti della stagione domenica prossima nella trasferta in terra romagnola contro l’Olimpia Forlì. Sarà l’ultima gara dell’anno, prima del rompete le righe per le feste natalizie. Il campionato di Serie C Femminile riprenderà il 13 gennaio con la penultima gara del girone d’andata in casa contro il Grifo Perugia.

0 - 9

LIBERTAS FEMMINILE: Marinai, Barsotti, Martini, Gabrielli, Buratti, Bonelli, Pugliesi, Bartelloni, Giorgetti, Panepinto. All. Bruno.

JESINA: Ciccioli, Gallina, Picchio, Battistoni, Zambonelli, Gambini, Fiorella, Scarponi, Tamburini, Laface, De Sanctis. All. Iencinella.

Reti: 5’, 8’, 20’, 60’ e 80’ Tamburini, 27’ e 37’ De Sanctis, 40’ e 43’ Zambonelli.