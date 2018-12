A.S. Lucchese



Finisce in parità, 2 a 2, tra Lucchese e Albissola

domenica, 23 dicembre 2018, 18:34

di michele masotti

2-2

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia e Favale; Greselin (27' st Provenzano), Mauri (45' st Jovanovic)e Zanini; Sorrentino (38' st Isufaj), De Feo e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Cardore, Provenzano, Bernardini, Santovito, Jovanovic, Palmese, De Vito, Strechie, Isufaj e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Albissola (4-3-3): Albertoni, Oliana, Nossa, Rossini e Calcagno; Balestreto, Sibilia (41' st Damonte) e Oukhadda; Russo (5' st Silenzi), Cais, Martignago (48' Raja) e Russo A disposizione: Bambino, Mahrous, Sancinito, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Damonte, Gargiulo, Oprut, Gibilterra e Silenzi Allenatore: Claudio Bellucci

Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Assistenti Moro di Schio e Segat di Pordenone)

Marcatori: 4' Lombardo, 8' st Martignago, 34' st Sibilia, 40' st Isufaj

Note: ammoniti Gabbia, Oliana, De Feo, Rossini, Martignago, Martinelli. Calci d'angolo 2 a 2. Recupero: 1' e 4'

LUCCA - Sotto l’albero di Natale la Lucchese non trova i tre punti, assenti ormai da quasi due mesi, e inanella il nono pareggio stagionale che, francamente, serve a poco. Per poco l’Albissola, team scorbutico e cinico, non usciva addirittura dal Porta Elisa con l’intera posta in palio. La classifica, nonostante alcuni risultati favorevoli delle rivali, vede la Pantera scivolare nuovamente sull’ultima piazza. Servirà una grande prestazione per vincere a Pontedera per superare quel grosso blocco mentale, a cui vanno aggiunte degli errori individuali, che sta pericolosamente minando il cammino della squadra di Favarin.

Vincere dopo sette turni per sfruttare i risultati favorevoli e scalare qualche posizione: è questo l’imperativo con il quale la Lucchese scende in campo nell’inedita sfida contro l’Albissola. Come pronosticato alla vigilia, Giancarlo Favarin conferma il 4-3-3. Rispetto a Piacenza torna dal primo minuto Sorrentino, partner offensivo di De Feo e capitan Bortolussi. Zanini viene impiegato come mezz’ala sinistra, proprio come avvenuto contro la Pro Vercelli.

Stesso modulo scelto da Bellucci. Il tridente offensivo dei liguri è formato da Cais, Martignano e il prodotto del settore giovanile del Napoli Raffaele Russo. Pali della porta dell’Albissola difesa da Marco Albertoni, numero uno della Lucchese versione 2017-2018.

A differenza di quanto successo nelle ultime uscite, è la Lucchese a scattare meglio dai blocchi. Corre il 4’ quando un’intelligente punizione laterale di Mattia Lombardo uccella l’ex Albertoni. Terzo centro in campionato per il classe 1995 e Pantera subito in vantaggio.

Rossoneri che sfiorano il raddoppio al diciassettesimo e sempre sugli sviluppi di un piazzato laterale. Il colpo di testa di Greselin, forse toccato con una mano da Rossini, viene neutralizzato da Albertoni. Sul proseguo dell’azione Balestrero viene graziato da arbitro e guardalinee che non sanzionano il suo tentato calcio, a palla lontana, su Zanini. In compenso Lorenzin ammonisce per proteste De Feo.

Gli ospiti si affidano prevalentemente al lancio lungo per Martignago, praticando un calcio decisamente fisico e aggressivo, in senso letterale. Al 32’ un brutto e gratuito intervento in ritardo di Rossini su Sorrentino innesca un piccolo parapiglia placato dal giallo di Lorenzin all’indirizzo del difensore svizzero.

La ripresa si apre con il pareggio dell’Albissola. Il subentrato Silenzi sfonda sulla corsia destra e serve a rimorchio l’accorrente Martignago che non lascia scampo all’incolpevole Falcone. 1-1 e tutto da rifare per la Lucchese.

Zanini prova a suonare la carica al 59’ con un destro dalla distanza che finisce a lato. Grande azione della Pantera sulla fascia sinistra sull’asse Zanini-De Feo con il seguente cross al centro per il tiro di Sorrentino inchiodato a terra con bravura da Albertoni.

Proteste di marca rossonera al 77’ per il presunto tocco con il braccio di Oliana sul cross ravvicinato di Zanini. La beffa per i rossoneri si materializza due minuti dopo; fuga di Martignago sulla sinistra, Gabbia troppo morbido nella marcatura, servizio basso per l’accorrente Sibilia che timbra il suo primo centro tra i professionisti. Pareggio rossonero che arriva al minuto numero 85’ con Isufaj, appena entrato, velocissimo nel ribadire in rete una difettosa respinta di Albertoni sul tiro di Favale.

Nel convulso finale, soprattutto in tribuna centrale, non succede niente a parte qualche lite verbale tra tifosi. Diventano, così, otto le partite senza vittoria della Lucchese, da stasera di nuovo ultima in classifica.