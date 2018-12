A.S. Lucchese



Successo interno per la Berretti contro l’Arzachena

sabato, 1 dicembre 2018, 17:22

Finalmente arriva la prima vittoria per la Berretti rossonera. I ragazzi di mister Michele Bruno hanno dominato tutto il match contro l’Arzachena e conquistato così i primi tre punti della stagione, salendo in classifica a quota cinque. Avvio sprint dei padroni di casa che al 10’ vanno in vantaggio con Isola. Conclusione a botta sicura di Sturba, il portiere sardo Carta respinge corto, ma in agguato c’è il numero due rossonero che non sbaglia. L’Arzachena prova a reagire, ma l’unica occasione arriva su calcio di punizione, con Scatena attento e sicuro nel suo intervento. La Lucchese amministra bene il vantaggio e si fa pericolosa in altre occasioni. Nella ripresa continua il dominio dei ragazzi di Bruno che sono attenti in fase difensiva e non si scoprono mai. A dieci minuti dalla fine arriva il raddoppio. Bella azione dalla sinistra di Cipriani, che serve al centro Iardella, appena entrato, che di piatto mette alle spalle di Carta. Un bel successo che serve soprattuto per il morale e che arriva al termina di un match sempre dominato e mai in disussione. La Berretti tornerà di nuovo in campo sabato in trasferta nel derby contro il Pontedera.

2 - 0

LUCCHESE: Scatena, Isola, Nieri, Sturba (75’ Ferraro), Della Morte, Simi (85’ Merlino), Cipriani, Fazi (60’ Menapace), Votino (70’ Iardella), Zocco, Rossi. All. Bruno.

ARZACHENA: Carta, E. Marras, Asara, Puddu, G. Filigheddu, Bazzu, Paiano, Aisoni, Scarcia, Bruni, Casalloni. All. Averini.

Arbitro: Cavallini di Carrara.

Marcatori: 10’ Isola, 80’ Iardella.