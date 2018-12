A.S. Lucchese



Vigilia di Lucchese-Pro Vercelli, Favarin ci crede: “Grande rispetto ma nessuna paura dei piemontesi”

mercoledì, 12 dicembre 2018, 14:01

di michele masotti

La Serie C 2018\2019, per rimediare al tempo perso in estate, non conosce e si prepara al terzo turno infrasettimanale della stagione, suddiviso tra oggi e domani, quando scenderà in campo la Pantera. La Lucchese troverà sulla sua strada, per la seconda volta nel giro di quattro giorni, una formazione piemontese, quella Pro Vercelli che, fatta eccezione per il recente passo falso contro il Cuneo, sta recitando un ruolo da protagonista.

L’elevata caratura tecnica della rosa delle casacche bianche non spaventa affatto Giancarlo Favarin. Il tecnico pisano si è detto sicuro che i suoi ragazzi potranno dare filo da torcere a questi blasonati avversari, in un girone dove spesso e volentieri le grandi steccano.

“La dimostrazione che il campionato sia aperto a qualsiasi risultato l’abbiamo data noi domenica, rimontando due gol al Novara nonostante avessimo giocato solo gli ultimi 30’” – è l’incipit di Favarin- “Possiamo giocarci tutte le nostre carte con le migliori. Nutro grande rispetto della Pro Vercelli ma sono convinto che domani potremo ottenere un bel risultato. Peccato che nei derby contro Pisa e Siena siano sfumati, come minimo, quei due pareggi che ci avrebbero fatto comodo: non bisogna piangerci addosso per queste situazioni.”

Il pareggio di Novara, per le modalità con cui è arrivato, sembra segnare una nuova ripartenza per i rossoneri se confrontato con il 2-2 maturato contro la Pro Patria. “A Busto Arsizio è stato un regalo di Natale anticipato.” – ha ricordato Favarin- “Chiaramente cercheremo di giocare un match diverso a quello di Novara, specialmente all’inizio. Probabilmente abbiamo sofferto l’assenza di Bortolussi e Sorrentino che hanno imparato quei precisi meccanismi per quanto riguarda i movimenti. Rientreranno dal primo minuto Sorrentino, Bortolussi, Mauri e Zanini che è in grande crescita. Proverò a utilizzare Matteo in una posizione nella quale possa sprigionare le sue progressione offensive, come accaduto con l’assist di Sorrentino domenica scorsa. La Pro Vercelli, non lo scopro di certo io, è un collettivo importante. Può contare su elementi del calibro di Morra, Comi e Leonardo Gatto che hanno fatto bene in B. Come ci ha fatto vedere il Cuneo, che ha vinto meritatamente, però, la squadra di Grieco può essere messa in difficoltà. Dovremo essere bravi a non concedere tante palle inattive visto che hanno un grande tiratore come Mammarella.”

Se i rossoneri sono il secondo attacco più prolifico del torneo con 23 centri, la difesa ultimamente sta incassando troppe segnature. Favarin prova a sciorinare una motivazione per tale problema: “I gol subiti sono errori che capitano ad una compagine come la nostra che deve vincere il più partite possibile per salvarsi; è un dato che va messo in conto.” – è il pensiero dell’ex Venezia e Castelnuovo che si lascia andare ad una riflessione sulla considerazione di cui gode la sua compagine a Lucca- “Mi pare che, fatti salvi i nostri abituali tifosi che ci supportano sempre anche in trasferta, ci sia poco entusiasmo: ci tengo ricordare che all’inizio avevo detto che questa formazione avrebbe lavorato sempre per portare via un risultato positivo. Qualche tifoso era già contento di essere iscritto al campionato, altri ci davano già retrocessi. Se ci renderanno, come credo, qualche punto torneremo nel gruppo della parte medio-alta della graduatoria. La Lucchese merita ampiamente una sufficienza per come si era partiti e potrà migliorare nel caso in cui ci vengano restituiti i punti.”

Il condottiero della Pantera ha chiuso la conferenza stampa con una “carezza” all’indirizzo di Falcone, finito nel mirino della critica per alcuni gol evitabili. “Falcone è vero che ha commesso qualche errore però questo è un momento nel quale bisogna rimanere compatti.” – ha dichiarato Favarin- “Tutti devono dargli fiducia come stiamo facendo noi dello staff.”