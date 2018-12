A.S. Lucchese



Vittoria di misura per gli Allievi Nazionali rossoneri

domenica, 16 dicembre 2018, 23:14

Vittoria di misura per gli Allievi Nazionali che battono per 1 a 0 l’Arezzo. Il match lo decide il rigore trasformato da Pieretti al 40’. Vito Graziani ha schierato Cantini, Petrini, Pardini, Del Rosso, Del Dotto, Cinelli, Bertonelli, Bertipagani (Spatola) Maggi (Lorezoni, Turiani), Pieretti, Dal Poggetto (Godano, Giuliani).

Sconfitta invece per gli Giovanissimi Nazionali che sempre in casa contro l’Arezzo hanno perso per 1 a 0. Mister Amaducci ha mandato in campo Labozzetta, Bertoncini, Bernardeschi (Mauro), Valdrighi, Santelli, Buchignani, Rossi, Diouf (Pantaleoni), Principtta, Tomei e Vaselli (Turri).

Battuta d’arresto anche per gli Allievi Provinciali contro il Casalguidi per 3 a 1. Non è bastato il gol di Fruzzetti ai rossoneri che sono scesi in campo con Toselli, Lunardi, Cavani, Gradi, Velani, Rosso, Paolini, Del Gaudio, Cantini, De Iorio e Fruzzetti.

Gara ricca di gol invece quella dei Giovanissimi Regionali Professionisti che hanno battuto per 7 a 0 il Pontedera, grazie alle doppiette di Tommaso e Davide Becucci e alle reti Muratore, Salvadori e Cavicchi. Questi i ragazzi convocati da Maurizio Gherardini: Aiazzi, Bartolini, D. Becucci, T. Becucci, Brienza, Bucciantini, Cavicchi, Cremonini, Giunti, Harusha, Innocenti, Limberti, Limentra, Mencarelli, Muratore, Plaka, Rus, Salvadori e Tatini.

Sconfitta per 5 a 1 per gli Esordienti Regionali Professionisti contro l’Empoli. Mister Spampani nel primo tempo ha mandato in campo Cocchi, Francioni, Pierattini, Giorgi, Vannelli, Vannuzzi, Nannucci, Basso. Nella ripresa invece sono entrati i fratelli Santini, Bulleri, Papi e Carlesi. Bella la rete su punizione di Nannucci, il migliore in campo per i rossoneri.

Per quanto riguarda le donne bel pareggio a reti bianche per la formazione Juniores contro la Vigor. Mister Bruno ha schierato Marinai, V. Barsotti, Martini, Gabrielli, Buratti, Mariotti, A. Barsotti, Bartelloni, Moriconi, Giorgetti, Ciari. Migliore in campo Bartelloni autore di un’ottima prestazione.

Battuta d’arresto invece per le Giovanissime in casa contro il Prato per 2 a 0. Del Carlo scelto queste giocatrici: Pucci, Bianchi, Baccei, Cadoni, Gerosa, Ghezzani, Galo, Moriconi, Hourigan. Una sconfitta arrivata al termine di un buon match con le rossonere che hanno colpito anche due traverse, ma che hanno fatto qualche errore di troppo in fase di realizzazione.

Bella infine la gara delle piccole Pulcine contro l’Atletico Lucca. Francesca Marchi ha fatto giocare Labozzetta, R. Masini, S. Masini, Tempesti, Santori, Biondi, Giannotti, Nisi, Mosca, Guidotti e Baldassari. Per le piccole rossonere è andata in gol Mosca. Buona la prestazione di tutte le bimbe.