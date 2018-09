A.S. Lucchese



Latte Lah completa la rimonta: Pistoiese avanti

domenica, 23 settembre 2018, 16:54

di michele masotti

2-1

Pistoiese (4-3-3): Crisanto, Llamas, Muscat, Terigi e Regoli; Picchi, Vitiello e Luperini; Fanucchi Latte Lah e Rovini A disposizione: Meli, El Kaouakibi, Cagnano, Dossena, Tartaglione, Rafati, Cellini, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini e Forte Allenatore: Paolo Indiani

Lucchese (3-5-2): Falcone, Martinelli, De Vito e Gabbia; Lombardo, Provenzano, Strechie, Greselin e Favale; Bortolussi e Sorrentini A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Cardore, Palmese, Isufaj, Fazzi, De Feo, Aufiero e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Ilario Guida di Salerno (Assistenti Montanari di Ancona e Teodori di Fermo)

Marcatore: 9’ Bortolussi, 11’ Fanucchi e 20’ Latte Lah

Note: Calci d’angolo 0-1

Siamo soltanto alla seconda giornata di un campionato che tra partite rinviate e turni infrasettimanali assomiglia ad una maratona, ma Pistoiese e Lucchese non possono steccare dopo i k.o., piuttosto immeritati, maturati nei rispettivi match di esordio. Mister Indiani vara un 4-3-3 e cambia tre interpreti. Un problema muscolare impedisce a Mainardi di essere della sfida, venendo così rimpiazzato sulla linea dei centrocampisti dal duttile Picchi. In attacco, a supporto dell’atteso ex Fanucchi, spazio ai giovani Rovini e Latte Lah.

Privo di tre squalificati e dell’infortunato Jovanovic, Favarin ritorna all’antico disegnando un 3-5-2. Retroguardia che viene completata dall’inserimento di De Vito, mentre Lombardo ha il compito di fare tutta la corsia destra. De Feo non ancora al top della condizione e allora il tecnico rossonero punta sulla velocità di Bortolussi, capitano di giornata, e la forza fisica di Sorrentino. La prima emozione della partita è di marca ospite. Avvolgente manovra della Pantera, Lombardo mette al centro un assist invitante per Sorrentino che calcia per due volte senza trovare la porta. Al 9’ lo stesso Lombardo batte rapidamente un corner corto per Provenzano. Precisa pennellata dell’ex Tuttocuoio per Bortolussi che, lasciato solo da Terigi, di testa fa secco Crisanto.

Il vantaggio della Lucchese dura lo spazio di due minuti. È proprio Fanucchi a ristabilire la parità nel punteggio. Sul cross radente dalla destra di Rovini, l’ex di turno pareggi dopo avere ripreso una prima respinta di Falcone. Sono veementi le proteste dei giocatori rossoneri, poiché il fantasista classe 1981 è nettamente al di là della difesa ospite. Due giri di orologio più tardi i locali avrebbe la palla buona per raddoppiare ma Latte Lah non è freddo davanti a Falcone che respinge con i piedi. La punta ivoriana si riscatta al 20’. Fanucchi aggancia un pallone in area rossonera e poi dipinge un cross morbido che Latte Lah insacca con un colpo di testa.

Michele Masotti

Foto Daniele Lenzi