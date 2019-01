A.S. Lucchese



Ai rossoneri il derby con la Pistoiese

domenica, 20 gennaio 2019, 18:44

di michele masotti

1 - 0

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia e Favale; Bernardini, Mauri e Zanini; Provenzano; De Feo (69' Sorrentino) e Bortolussi A disposizione: Scatena, Bacci, Madrigali, Castagna, Cardore, Greselin, Sorrentino, Santovito, Jovanovic, Palmese, De Vito e Strechie Allenatore: Giancarlo Favarin

Pistoiese (3-4-1-2): Meli, Terigi (87' Llamas), Muscat e Ceccarelli; Cagnano, Luperini, Fantacci (67' Latte Lath) e El Kaouakini (78' Regoli); Picchi (78' Tartaglione); Forte (87' Sallustio) e Fanucchi A disposizione: Pagnini, Dossena, Tartaglione, Vitiello, Cellini, Latte Lath, Regoli, Sallustio, Lllamas, Nieri e Isolani Allenatore: Antonio Asta

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare (Assistenti Rizzotto di Roma 2 e Barone di Roma 1)

Marcatori: 55' Lombardo

Note: calci d'angolo 6 a 4 per la Lucchese. Ammoniti Luperini, Forte, Martinelli, Gabbia, Mauri. Recupero: 0 e 5'

LUCCA - In mezzo al tempesta del caos societario e con nubi sempre più nere che si addensano sul futuro della gloriosa Pantera, la Lucchese sfodera una prestazione attenta e di grande orgoglio superando di misura la Pistoiese. A decidere un derby equilibrato è stato quarto centro stagionale di Mattia Lombardo. Visto il momento a dir poco delicato sempre quasi un’eresia parlare di classifica, ma con il terzo successo interno del proprio campionato i ragazzi di Favarin scavalcano, in un colpo solo, Olbia, Albissola e proprio gli arancioni. Di certo i tifosi rossoneri, al di là di quale sarà l’epilogo di questa vicenda, possono essere fieri di un gruppo che dà tutto per la maglia. Disco rosso per la Pistoiese, apparsa lenta e involuta rispetto ai match casalinghi. La squadra di Asta non ha fornito i necessari rifornimenti a Fanucchi, lasciato troppo solo.

La Lucchese prova a dimenticare per 90’ il dramma societario che sta vivendo per regalare una soddisfazione ai suoi impagabili tifosi nel derby, pesante nella corsa salvezza, contro la Pistoiese dell’atteso ex Jacopo Fanucchi. Nessuna novità nell’undici della Pantera: Favarin conferma dieci undicesimi della squadra che ha impattato ad Arezzo: l’unica variazione è rappresentata da Bortolussi dal primo minuto in luogo di De Feo. Nessuna traccia in tribuna del trio romano e dell’ex patron rossonero Arnaldo Moriconi. Dei nuovi dirigenti è presente il solo Enrico Tommasi, fresco di contratto regolarizzato. Gli arancioni, dal canto loro, devono rinunciare agli infortunati Minardi e l’ultimo arrivato Piu. Asta vara una difesa a tre con il maltese Muscat, Ceccarelli e Terigi. Fantacci, prelevato in settimana dall’Empoli, viene schierato a centrocampo: il partner d’attacco di Fanucchi è, a sorpresa, Forte.

Al 4’ il tocco di ritorno di Gabbia verso Falcone è troppo corto favorendo l’inserimento di Fanucchi che calcia di potenza a colpo sicuro; è provvidenziale la respinta con il corpo del numero uno scuola Sampdoria. Sei minuti più tardi ci pensa Luperini a scaldare i guanti di Falcone con una potente conclusione dal limite dell’area. La Pistoiese arriva con una certa facilità nei pressi della retroguardia rossonera. Al minuto numero tredici ci prova Fantacci con un sinistro a giro che sfiora la traversa.

Partita che scorre via su ritmi blandi e con tanti errori, soprattutto tra le fila della Lucchese, in fase di impostazione. Pantera che sfiora il vantaggio al 27’ con una punizione dello specialista Mattia Lombardo: sfera che sibila il palo con Meli rimasto immobile a centro porta. Quattro minuti più tardi un tiro sporco dello stesso Lombardo diventa un assist in area di rigore per Provenzano che manda alto con il destro. È l’ultima occasione di un primo tempo scialbo.

Il secondo tempo si apre con una Lucchese decisamente più volitiva e che passa al 55’. Il gol porta la firma di Mattia Lombardo, una delle anime di questa squadra, che disegna una traiettoria imprendibile su un calcio di punizione dai 20 metri. Bella la corsa del classe 1995, come quella di tutti i suoi compagni, sotto la curva ovest.

La replica degli arancioni non si fa attendere; il colpo di testa di Terigi, in libera uscita in area rossonera, va vicino al palo. Lo stesso difensore centrale viareggino, sempre sugli sviluppi di una punizione laterale, cestina una clamorosa palla gol spedendo in curva la sfera dal limite dell’area piccola di Falcone, nell’occasione non impeccabile nella smanacciata. Asta immette nuova benzina offensiva nel serbatoio arancione inserendo Latte Lath in luogo di Fantacci, autore di una prova opaca. Pistoiese che passa ad un 3-4-3 puro.

Modifica che non porta, però, dei giovamenti al gioco degli arancioni che cercano sistematicamente i lanci lunghi, facili preda dell’attenta difesa locale. Valzer delle sostituzioni completato dagli ingressi di Sorrentino, in quota Lucchese, Sallustio, Regoli e Llamas per gli ospiti.

La Lucchese ritrova quella vittoria casalinga che mancava dalla fine di ottobre (3-2 sulla Juventus B) e si porta, classifica alla mano, fuori dalla zona play-out. La Pistoiese, dal canto suo, conferma il trend negativo in trasferta.