As Lucchese e settore femminile Libertas: convocazioni importanti per Moriconi e De Iorio

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:03

La squadra e il suo tecnico sono di roccia, ma la società continua a essere assente. Quanto, poi, alla fidejussione, non ne arriveranno altre

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:42

E' attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Carrarese – Lucchese, in programma mercoledì 23 gennaio alle 14.30 presso lo 'Stadio dei Marmi' di Carrara

domenica, 20 gennaio 2019, 22:42

Nell’ennesimo momento difficile di questi ultimi travagliati undici anni, il popolo rossonero può contare su due baluardi che rispondono ai nomi di Antonio Obbedio e Giancarlo Favarin

domenica, 20 gennaio 2019, 18:44

La Lucchese ritrova quella vittoria casalinga che mancava dalla fine di ottobre (3-2 sulla Juventus B) e si porta, classifica alla mano, fuori dalla zona play-out

domenica, 20 gennaio 2019, 16:47

Circa trecento tifosi della Lucchese stanno manifestando pacificamente in centro storico contro la nuova proprietà della società. "La Lucchese siamo noi" recita lo striscione che apre il corteo

sabato, 19 gennaio 2019, 20:18

I ragazzi rossoneri non si fermano più ed escono con un netto 2-0 contro la Carrarese. Grande coesione di tutto lo staff e dei ragazzi