A.S. Lucchese



Carrarese - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:42

E' attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Carrarese – Lucchese, in programma mercoledì 23 gennaio alle ore 14.30 presso lo 'Stadio dei Marmi' di Carrara.

Il prezzo del biglietto per il Settore Ospiti (capienza 620 posti) è di euro 10 + d.d.p.

Sarà possibile acquistare biglietti del Settore Ospiti fino alle ore 19 di martedì 22 gennaio collegandosi direttamente, anche da dispositivi mobili, al sito internet di Etes Come on Web (in questo caso sarà sufficiente presentare la stampa del codice a barre su carta semplice e/o tramite Smartphone per la lettura dello stesso).

Ecco invece i punti vendita 'Etes come on web' abilitati per l'occasione nella provincia di Lucca:

LUCCA CARTA, Via Romana Est, 58 – Porcari (Tel. 0583-210637)

Il giorno della gara, invece, NON sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti come da decisione del GOS di competenza.

Di seguito indicazioni utili per i tifosi rossoneri pervenute dalla società Carrarese Calcio 1908:

Uscire al casello autostradale di Massa, valido per l'A12 Genova-Livorno.

All'uscita del casello autostradale mantenere la sinistra e procedere in direzione nordovest da via Massa Avenza/SP3 quindi svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in Via Dorsale quindi imboccare Via Gotara, continuare fino alla rotonda e svoltare su Via Frassina. Al semaforo svoltare a destra e imboccare Via Provinciale Carrara-Avenza , proseguire fino all'incrocio con Via Piave, svoltare e proseguire fino ai posti riservati ospiti.