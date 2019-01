A.S. Lucchese



sabato, 19 gennaio 2019, 20:18

Continua la striscia positiva della formazione Berretti

BERRETTI

I ragazzi rossoneri non si fermano più ed escono con un netto 2-0 contro la Carrarese. Grande coesione di tutto lo staff e dei ragazzi.

2 - 0

LUCCHESE: Tonarelli, Isola, Muratore (49' Votino), Fazi, Menapace, Simi (46' Della Morte), Nieri, Zocco (75' Del Rosso), Ferraro, Cipriani (55' Fambrini), Rossi (77' Iardella). A disposizione: Benedetti, Mazzotta, Scafuri, Gardella, Ghianda, Moscogiuri.

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Bianchi, Fortunati, Maccabruni, Vaira, Bennati, Manzo, Scaletti, Panati, Gandolfi. A disposizione: Paita, Ferri, Orlandi, Lodovici, Pedrazzi, Dell'Amico, Tivegna, Petriccioli, Fantini.

Reti: 31' Rossi (L), 60' Ferraro (L)

Note: ammonizioni 16' Simi (L), 22' Zocco (L), 86' Nieri (L)

JUNIORES REGIONALI FEMMINILI

Le ragazze rossonere chiudono con una sconfitta l'ultima di campionato, a discapito delle campionesse regionali del San Miniato di Siena.

1 - 4

LIBERTAS: Barsotti V., Bartelloni, Buratti, Ciari, Gabrielli, Giorgetti, Marinai, Martini, Moriconi, Salzano, Vergaro (75' Biondi).

SAN MINIATO: Brogi, Valvo, Margheriti, Fantozzi, Tordini, Fratta, Gangi, Di Tella, Di Laura, Ticci, Nardone. A disposizione: Martini, Mugnaini, Helen.

ESORDIENTI A PROVINCIALI 2007

Trofeo in bacheca per le piccole pantere rossonere degli esordienti di Mister Bonelli Maurizio, che sconfiggono la Pistoiese per 5-1.