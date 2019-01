A.S. Lucchese



De profundis

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:44

di aldo grandi

Purtroppo è andata come è andata e, ormai, si possono solo incrociare le dita. Dopo aver versato i 40 mila euro all'allenatore che non ha mai allenato, ingaggiato dalla coppia di (in)successo Grassini-Lucchesi, un barlume di speranza si era acceso nei cuori dei tifosi rossoneri. Non ci è voluto molto, però, per ripiombare negli inferi e con poche, pochissime speranze di poter risalire. La fidejussione che gli organi federali sportivi avevano consigliato alla Lucchese di sostituire, è lì dove è sempre stata, ossia nei cassetti degli uffici della Lega Pro il cui presidente aveva chiaramente fatto intendere, durante una veloce e vivace scappata a Lucca da Firenze, che non rispondeva ai requisiti richiesti e che sarebbe stato meglio, per la Lucchese stessa, provvedere a rimpiazzarla. Certo, va detto che si trattava già della seconda garanzia fidejussoria visto che la prima, presentata sempre dal duo Grassini-Lucchesi, era, paradossalmente, morta ancor prima di essere esaminata. Comunque sia il documento in oggetto lo aveva sottoscritto e inviato alla Lega Pro direttamente lui, il nostro inimitabile, immarcescibile, ineguagliabile, insostituibile - almeno fino a pochi giorni fa - ex presidente Arnaldo Moriconi il quale, va detto per onestà, non ha mai esibito o distribuito documenti fasulli o inutilizzabili. Fatto sta che la fidejussione consegnata alla Lega sarebbe di dubbia corrispondenza ai requisiti richiesti.

A questo punto Arnaldo de Paperoni avrebbe potuto seguire due strade, anzi, tre: la prima, accogliere quanto affermato dal presidente della Lega Pro e provvedere a cambiare la documentazione, cosa che avrebbe sì da un lato comportato una ulteriore spesa, ma avrebbe anche garantito al cento per cento che la Lucchese Libertas 1905 non avrebbe più ricevuto penalizzazioni di sorta o multe salate. In secondo luogo avrebbe potuto negare ogni addebito e lasciare le cose come stanno, magari facendo ricorso appellandosi ad una procedura giudiziale. Infine, ed è quello che, in sostanza, ha fatto il Nostro, non fare né l'una né l'altra e spedire una lettera alla Covisoc con tanto di parere di personaggi di assoluta competenza e professionalità i quali hanno manifestato l'opinione che la fidejussione di Moriconi corrisponde a quanto richiesto dalla Lega Pro.

E' evidente che si è trattato di un azzardo, quantomeno di un rischio non sappiamo se ben calcolato oppure no. Moriconi ha, una volta ancora, ribadito che a lui e alla Lucchese non è mai giunto niente di scritto che potesse, in qualche modo, far pensare alla necessità di dover sostituire la fidejussione e su questo, su questa presunta assenza di 'corrispondenza', si gioca un po' tutta la strategia dell'ex presidente rossonero il quale, è bene dirlo, non ha più niente a che vedere con la società di calcio, cosa che ha spiegato in tutte le sedi più o meno competenti. Si vedrà, a questo punto, chi sarà domenica allo stadio per il derby con la Pistoiese. Certo è che qualcuno, almeno tra i re magi di Roma, dovrebbe tornare al Porta Elisa, ma è anche possibile che non ci metta piede nessuno e che la società vada avanti senza alcun condottiero che non sia il povero Favarin.

Intanto, i tifosi, caso più unico che raro a memoria, hanno deciso di ritrovarsi alle 15.30 di domenica prossima 20 gennaio in piazza San Michele e da qui, alle 16, iniziare un corteo di sostegno alla maglia che percorra le strade del centro storico per, poi, dirigersi allo stadio per assistere alla partita. Da parte nostra un grande in bocca al lupo.