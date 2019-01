A.S. Lucchese



Favarin e Obbedio in coro: ”Questa squadra non muore mai”

domenica, 27 gennaio 2019, 19:22

di michele masotti

La tanta adrenalina degli ultimi e convulsi minuti di recupero scema, fortunatamente, in sala stampa. Il primo a presentarsi ai microfoni è Giancarlo Favarin: il tecnico della Lucchese, espulso insieme al vice allenatore dei grigi Gaetano Mancino, spiega come sono andate le cose.

“Quanto è successo nel finale andrebbe sempre evitato” – è l’incipit del tecnico pisano- “ma una volta espulso sono stato offeso da tutti i componenti della loro panchina. Mi sono arrivati anche degli sputi e sono entrato in contatto con Mancino. Questa clima di tensione è stato causata da una terna arbitrale vergognosa. Il direttore di gara ha permesso all’Alessandria qualsiasi tipo di perdita di tempo. I miei ragazzi sono stati splendidi, recuperando una partita complicata.”

Con l’Alessandria Favarin, anche gli anni passati, ha ingaggiato battaglie rusticane. “Forse nel club piemontese credono di essere superiori.” – è il parere del condottiero rossonero- “Le sostituzioni ci hanno dato quel qualcosa in più, senza nulla togliere a coloro che sono usciti, piuttosto stanchi dopo l’impegno di mercoledì a Carrara. Il nostro è un pari meritato. La Lucchese non muore mai: la classifica resta complicata ma questo è un pari d’oro. Quanto prenderò di squalifica? Non solo però, di certo, non ho fatto tutto da solo.”

La palla passa ad Antonio Obbedio. Il direttore sportivo rossonero spazia a 360° tutti gli argomenti, dal campo al calciomercato. “è stato un match da dentro o fuori contro una squadra di livello.” – ha affermato Obbedio- “Il nostro primo tempo è stato pessimo, sembrava che ci fossimo imborghesiti, mentre nella ripresa il mister è stato bravo a dare la svolta con i cambi. Mi dispiace per il finale convulso, chiaramente ingiustificabile, ma questo può succedere quando la terna arbitrale si rivela inadatta a sfide così delicate. Purtroppo la nostra esasperazione dell’ultimo mese è venuta fuori oggi.” Il ds della Pantera rivolge gli elogi ai suoi ragazzi per il bel secondo tempo: “Più ci arrabbiamo, più reagiamo” – è il motto di Obbedio- “con questi giocatori che non smettono mai di stupirmi.” A quattro giorni dalla fine del calciomercato, inevitabilmente Obbedio fa il punto su cosa manca nella rosa della Lucchese. “Faremo, quantomeno, un innesto in difesa visto che Gabbia dovrà tornare, tra circa un mese, in nazionale Under 20. Stiamo valutando se prendere anche un esterno perché Favale, giunto alla ventunesima partita, sta sentendo un po’di stanchezza. I tempi di recupero di Tavanti sono particolarmente lunghi. Per quanto riguarda le cessioni, il mio obiettivo, è farne quattro per fare entrare due nuovi elementi. Sviluppi societari? Io mi occupo solo di salvare, in qualsiasi modo la squadra.”

