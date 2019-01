A.S. Lucchese



Favarin squalificato fino al 30 giugno 2019

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:11

di Michele Masotti

In seguito alla testata rifilata all’allenatore in seconda dell’Alessandria Gaetano Mancino, fermato per soli due turni dal giudice sportivo, Giancarlo Favarin è stato squalificato fino al 30 giugno 2019. È questa la decisione presa Pasquale Marino, giudice della terza serie nazionale. Rispettate le previsioni, quindi, di uno stop fino al termine della stagione per l’allenatore della Pantera. A sostituirlo sulla panchina rossonera durante i match di campionato sarà il suo vice Giovanni Langella. Un ostacolo in più, dunque, sulla strada della salvezza per la Lucchese, anche se i rossoneri hanno dimostrato di potere mantenere la categoria sul campo nonostante le mille avversità e un possibile nuovo -8 in arrivo. Da capire se il club farà ricorso per cercare di accorciare la squalifica a Favarin.

Giudice sportivo che ha spiegato i cinque mesi di stop con la seguente motivazione: “Per aver proferito durante la gara espressioni blasfeme; per aver invitato un proprio calciatore a “spaccare le gambe” ad un avversario; allontanato dall’arbitro iniziava un polemica verbale con un tesserato della squadra avversaria al culmine della quale colpiva quest’ultimo con una violenta testata al volto facendolo cadere a terra.” Sanzione, a nostro avviso, troppo generosa nei confronti dell’altro protagonista del convulso parapiglia finale.

Mano leggera, invece, nei confronti di Gaetano Mancino, squalificato per due turni per il seguente motivo: “Per comportamento offensivo e provocatorio verso l’allenatore della squadra avversaria durante la gara.” Sempre in casa Alessandria, da annotare la giornata di squalifica rifilata al tecnico Gaetano D’Agostino per avere pronunciato durante la gara espressione blasfeme.

