A.S. Lucchese



Finejussione

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:03

di aldo grandi

Nessuno apra quella porta tanto, dietro, non c'è nessuno. Ieri pomeriggio, allo stadio Porta Elisa, infatti, non c'era Arnaldo Moriconi, ex presidente della Lucchese Libertas 1905 ed ex socio di maggioranza. Non c'erano nemmeno i tre magi da Roma, a cominciare dal neoproprietario Aldo Castelli per passare, poi, a Enrico Ceniccola e a Umberto Ottaviani. Quest'ultimo, tuttavia, qualcosa ha fatto negli ultimi giorni se il contratto di direttore generale della società rossonera, Enrico Tommasi, è stato già depositato in Lega. E al Porta Elisa, in effetti, l'unico rappresentante della Lucchese che, però, a quanto sembra non rappresenta proprio niente abbandonato com'è in mezzo alle onde, era proprio l'amico Tommasi, vecchia conoscenza dei tempi fouziani con sempre più gente che, sia pure senza incensarlo né santificarlo, si sono resi conto che i soldi, almeno lui, il businessman sirio-armeno, nel vaso rossonero ne ha messi a palate. In curva Ovest i tifosi sono stati splendidi, tirando fuori alcuni striscioni uno dei quali - Arnaldo grazie di tutto con la e stilizzata a forma di euro - la dice tutta su quale sia il sentimento della folla rossonera nei confronti del suo ex salvatore.

E pur si muove, avrebbe gridato in altri tempi Galileo Galilei di fronte al tribunale della santa (sic) Inquisizione. E in realtà allo stadio, ieri, qualcosa si è mosso. Lasciando stare il campo, dove i leoni rossoneri hanno lottato fino all'ultimo finendo per aver ragione dei cugini arancioni, a metà tempo in sala Vip c'era tanta roba da mangiare e da bere, segno evidente che qualcuno ha messo o ha promesso di mettere mano al portafogli per pagare il fornitore.

Noi, Enrico Tommasi lo conosciamo da una vita. O quasi. E ieri, quando ci siamo incrociati dopo tanti anni, l'abbraccio è stato inevitabilmente sincero e affettuoso. Ci ha confermato che Umberto Ottaviani, amministratore della nuova Lucchese, ha depositato in Lega il suo contratto da direttore generale aggiungendo: "E' un mese che sto cercando di fare calcio, di ricostruire il settore giovanile, ma prendo solo calci in faccia. La nuova proprietà io non l'ho sentita, anche se credo sia rimasta molto male per l'accoglienza ricevuta e, almeno fino a quando non si calmeranno le acque, nessuno si farà più vedere da queste parti".

Non chiedetegli della fidejussione perché, lui, non solo non ne sa niente, ma nemmeno vuole saperne. L'unico, effettivamente, che dovrebbe saperne qualcosa e, in particolare, se ha intenzione di rinnovarla o meno, è ancora lui, il Paperon de Moriconi prima diventato, con l'addio di Andrea Bacci, il salvatore della patria e, adesso, retrocesso a becchino di una società ormai in perenne asfissia. Gli errori commessi da quest'uomo, ricco, onesto, a tratti anche generoso - solo a tratti, però - si ingigantiscono a mano a mano che si va avanti nel supplizio. Prima l'aver ceduto alla coppia Grassini-Lucchesi anche perché spinto se non obbligato da una parte della tifoseria; in secondo luogo per aver, poi, venduto il tutto al prezzo simbolico di 1 euro più un milione e passa di debiti, a una cordata romana che, all'ambiente calcistico rossonero e non soltanto, ha fatto venire la pelle d'oca.

Moriconi ieri non si è fatto vivo allo stadio, lui che, onestamente, non aveva mai fatto mancare la sua più o meno gradita presenza. E' un altro segnale, da lui ribadito anche l'altra sera a chi scrive, che con la Lucchese non ha né vuole avere più niente a che fare. Padronissimo di scegliere, ma prima dovrebbe assicurare e, soprattutto, rassicurarci sulla validità della fidejussione che ai vertici sportivi della Lega non piace per nulla. Paperon de Moriconi ha raccolto i pareri di alcuni esperti in materia e ha girato la lettera alla Covisoc. Secondo loro e secondo il Nostro, la fidejussione è in regola e non giustifica alcuna penalizzazione e tantomeno una esclusione della Lucchese dal campionato. In caso contrario, il game over sarà inevitabile.

I termini per presentare la nuova fidejussione consigliata dal presidente Ghirelli sono scaduti e se il documento dell'Arnaldo furioso dovesse rivelarsi una bufala, bene, nessuno potrà salvare la barca rossonera. I tre magi, nell'attesa, non ci pensano neppure a sostituirsi al sosia di Fidèl depositando una fidejussione - la terza complessivamente - che dimostri e attesti la volontà di continuare. E' ovvio che tutto dipende, quindi, da cosa deciderà la giustizia sportiva e da cosa farà o non farà Arnaldo Moriconi anche se, con i termini scaduti, è difficile essere ottimisti.

I protagonisti di questo dramma sportivo che rischia, da un momento all'altro, di finire in tragedia, stanno scherzando con il fuoco e con la passione di alcune migliaia di tifosi che non conoscono né, in questi casi, sarebbe giusto, la parola perdono. Se la Lucchese farà il salto della quaglia, tutti noi sapremo individuare quali sono stati i responsabili del terzo crac in dieci anni.