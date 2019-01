A.S. Lucchese



Il consiglio federale non parla della Lucchese, rossoneri avanti, si fa per dire, tutta

mercoledì, 30 gennaio 2019, 20:31

di Michele Masotti

Dopo 17 partite, Coppa Italia compresa, è terminata l’esperienza di Antonio Cardore con la maglia rossonera. Il centrocampista classe 1996, arrivato a Lucca nell’estate 2017, ha rescisso il suo contratto che legava alla Lucchese fino al 30 giugno 2019. La prossima destinazione di Cardore dovrebbe essere il Sorrento, formazione campana che milita nel girone H della Serie D. Rescissione consensuale che lascia, quindi, uno spazio per un nuovo innesto nel reparto difensivo a disposizione di Giancarlo Favarin. Dovrebbe non essere l’unico colpo dell’ultimo giorno, dato che Antonio Obbedio è sulle tracce di esterno.

Venendo all’altro argomento scottante di questo 30 gennaio, ovvero sia il famigerato Consiglio federale, bisogna dire sono apportate diverse modifiche regolamentari. Il conto alla rovescia per l’esclusione di Pro Piacenza e Matera è partito dopo che il presidente federale Gravina ha chiesto e ottenuto la delega per avviare la contestazione dell’affiliazione dei due club.

Sempre in merito al caso della fideiussione Finworld, interessante è il seguente punto: “Al riguardo, approvata anche la modifica dell’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’introduzione, in casi particolarmente gravi o di recidiva, della sanzione della retrocessione, dell’esclusione dal campionato o della non assegnazione del titolo di ammissione al campionato per il mancato pagamento delle ammende e di somme decise dai collegi arbitrali.”

La nota, però, non specifica se la decorrenza di questa disposizione sarà applicabile il corso o diverrà operativo per la stagione 2019-2020. Una maggiore chiarezza sarebbe stata decisamente opportuna. Resta da capire, poi, la posizione della Lucchese perché ad oggi, fatto salvo il “consiglio” di Ghirelli di cambiare la fideiussione targata Pannoia (sostituiva della prima fideiussione nda), alla società rossonera non risulta che diffide ufficiali o tanto deferimenti relativi all’oggetto.

Anche perché la Lucchese, a differenza del Cuneo e delle altre due compagne di sventura, è in regola con il pagamento degli stipendi, almeno fino alla prossima scadenza del 16 febbraio. Come si può ben comprendere, caos societario a parte, la Pantera si trova una situazione diversa rispetto alle altre, anche perché sullo sfondo bisogna capire come finirà la questione “Pannonia”.

Infine, è stato deciso che il prossimo campionato di Serie B sarà a 20 squadre, ergo ci saranno cinque promozioni dalla C. Sette, invece, saranno le retrocessioni che, però, di fatto si riducono a cinque alla luce della ormai prossima esclusione di Pro Piacenza e Matera. Da capire, anche in questo caso, quale sarà la ripartizione delle retrocessioni nei tre gironi.