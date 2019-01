A.S. Lucchese



L’orgoglio di Obbedio e Favarin: “Il grande cuore dei ragazzi ha fatto la differenza”

domenica, 20 gennaio 2019, 22:42

di michele masotti

Nell’ennesimo momento difficile di questi ultimi travagliati undici anni, il popolo rossonero può contare su due baluardi che rispondono ai nomi di Antonio Obbedio e Giancarlo Favarin. Non è un caso che i due, artefici di questa squadra che, sebbene sia stata costruita ad agosto, sul campo avrebbe conquistato 26 punti, si presentino davanti ai microfoni per la consueta conferenza post partita.

“Abbiamo disputato un’ottima partita contro una compagine ben organizzata che sapeva chiudersi bene.” – è l’incipit di Favarin- “A fare la differenza è stato il grande cuore dei miei ragazzi, bravissimi a mettere da parte i problemi extra campo. I tre punti sono importanti per la classifica, non vincevamo da tre punti: a noi non ci spaventa niente.” Dal campo sono arrivate risposte importanti in alcuni settori del campo. “Anche in difesa abbiamo trovato dei buoni equilibri: voglio elogiare Bernardini che ha confermato quanto di buono fatto ad Arezzo prima della sosta.” – prosegue il condottiero della Pantera- “È un classe 1998 e quindi è comprensibile che possa incappare in qualche errore. Vicende societarie? Dalle 17 di oggi mi sono isolato con i miei ragazzi per pensare esclusivamente a questo derby. Sarebbe stato brutto non confermare quanto di buono nel girone di andata.” Un ulteriore sorriso viene strappato a Giancarlo Favarin per avere raggiunto nella speciale classifica degli allenatori con più presenze sulla panchina rossonera un mostro sacro come Melani. “Mi fa piacere aver eguagliato le presenze sulla panchina di Renzo Melani (102 nda), un maestro di calcio.”- ha chiosato il tecnico pisano.

Dopo Favarin si presenta in sala stampa Antonio Obbedio. Le parole del ds sono un misto di novità, anche in chiave mercato, e grande orgoglio per questi ragazzi. “La squadra, chiedendovi scusa, non verrà a parlare più nei post partita fino a quando non ci saranno dei chiarimenti da parte della società.” – rivela il direttore sportivo rossonero- “Io e il mister siamo stati autorizzati da Tommasi domani a fare mercato. La prima scelta intervenire sul secondo portiere: stiamo facendo delle valutazioni su Di Masi, soltanto che lui è un over. Con grande dispiacere manderemo a giocare chi non ha trovato molto spazio.”

Il derby odierno è stata la riprova della maturità e del carattere della rosa rossonera: “Questi ragazzi hanno dato l’ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia e palesando una piena sintonia con lo staff.” – ha dichiarato Obbedio- “È sensazionale la capacità con cui sono riusciti a lasciare da parte i mille problemi. Bernardini è l’emblema di questa formazione. Quanti acquisti faremo? Dipende dalle uscite, tenendo un occhio al bilancio. L’uscita di Calcagno, rappresentante dell’Aic, poteva essere posticipato a dopo la gara. La priorità sul mercato, oltre al portiere, è quella di prendere un difensore. In base alle partenze vedremo se intervenire in attacco. Rispetto agli scorsi anni, tanti nostri giocatori sono richiesti e questo mi inorgoglisce. Jovanovic potrebbe essere uno degli indiziati a partire.”

Di grande dignità è stata la constatazione finale del direttore sportivo rossonero, che lancia anche un monito a chi ha fatto il funerale anticipato alla Pantera. “Della Pistoiese, come le altre squadre toscane, posso invidiare l’equilibrio societario che hanno raggiunto.”- ha concluso Obbedio- “Tra ieri e oggi tutte le formazioni, comprese quelle giovanili, hanno fatto un percorso netto di vittorie: nonostante le sofferenze c’è sempre del materiale che esce dalla Lucchese. Dovrò essere più psicologo che direttore sportivo per operare degli acquisti. Se a noi non staccano la spina, la Lucchese si salva.”

Dal canto suo mastica amaro Asta, non soddisfatto della prova dei suoi.

“Non è stata bella la nostra prova ma credo che anche i nostri avversari siamo stati al solito livello.” – ha affermato il mister degli arancioni- “Una partita non bella decisa da un calcio di punizione. Nel secondo tempo abbiamo sciupato due occasioni piuttosto grossolane con Terigi. Mi aspettavo una reazione migliore dopo il gol subito.” Gli innesti di Piu e Fantacci, prelevati dall’Empoli, non hanno modificato l’obiettivo della Pistoiese, che resta soltanto la salvezza. “Speriamo di venire fuori dalla nostra situazione al più presto: non sarà facile perché in zona play-out competiamo con team importanti.” – è il parere di Asta- “Fantacci ha disputato una buona prova: Piu quando rientrerà ci darà una grossa mano. La Lucchese è una squadra che ha un potenziale offensivo importante: in quel caso siamo bravi a limitarli. È una situazione che ho vissuto sia come calciatore che tecnico. I rossoneri faranno bene dato che sono molto coesi con Obbedio e mister Favarin”.

Foto Antonio Clerici