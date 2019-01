A.S. Lucchese



Lucchese, Favarin carica la squadra: “Vincere domani vorrebbe dire fare un bel salto in avanti”

sabato, 26 gennaio 2019, 13:45

di michele masotti

Alla vigilia della terza partita settimanale, Giancarlo Favarin si presenta in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista dello scontro diretto contro l’Alessandria. Se al di fuori del rettangolo verde la situazione è, per usare un eufemismo, una delle più caotiche, il condottiero rossonero e i suoi ragazzi continuano a lavorare duramente per consentire alla Lucchese di mantenere la categoria.

“La partita di Carrara, dopo un bel primo tempo, pensavo finisse in maniera differente.” – ha ammesso Giancarlo Favarin- “Dobbiamo tenere presente la qualità dei loro cambi; i primi nostri 45’ rimangono tra i migliori della nostra stagione. Contro l’Alessandria, squadra rinforzata dal mercato, dovremo recuperare i punti persi a Carrara.”

Sebbene i grigi non siano più quelle corrazzate allestite nelle ultime due stagioni, mister Favarin mette in guardia dei possibili pericoli che potrebbe arrecare la squadra allenata di D’Agostino, che ha lavorato proprio l’allenatore della Lucchese in quel di Andria. “L’ Alessandria non è quella ambiziosa degli anni passati ma ha tra le sua fila, oltre a qualche elemento di esperienza, dei giovani interessanti.”- avverte Favarin- “Il ritmo gara non credo che i grigi l’avranno, visto che non giocano dallo scorso 30 dicembre a causa di due rinvii di fila. Sicuramente avranno qualche energia in più di noi”

Per la sfida di domani non è in dubbio Mattia Lombardo mentre deve essere ancora valutata la condizione di Roberto Strechie colpito, a metà settimana, da un virus che gli ha impedito di giocare a Carrara. Favarin ha poi illustrato le caratteristiche di Antonio Di Nardo, primo innesto del mercato invernale.

“Di Nardo è un giocatore duttile, può fare sia la prima punta che l’esterno.”- ha affermato l’ex mister di Venezia e Castelnuovo- “In questa prima parte di stagione non ha messo molti minuti nelle gambe e quindi dovrà essere portato ad una buona condizione. È un giocatore che ci darà una grossa mano. Altri obiettivi di mercato? Sto lavorando con il direttore Obbedio che, nonostante le note difficoltà, si sta muovendo bene: cercheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati (una mezzala e, se possibile, due difensori nda). I tempi di recupero di Aiolfi non sono così lunghi (un mese e mezzo) e il ragazzo merita di essere aspettato.” – ha proseguito Favarin che chiude così le porte all’arrivo di un nuovo secondo portiere- “Nel mentre porteremo in panchina Bacci, un estremo difensore interessante e giovane pronto a difendere la nostra porta. Oggi nella rifinitura valuterò quale modifiche apportare nell’undici titolare. Domani sarà una partita che, nel caso di vittoria, ci farebbe compiere un bel salto in avanti, aspetto che non guasterebbe a livello morale.

Le possibili distrazioni psicologiche, legate al caos societario, del suo gruppo non saranno, secondo il tecnico pisano, una fonte di distrazione. “I miei ragazzi, ovviamente, hanno mercato perché sono stati autori di un gran girone di andata.” – ha riconosciuto Favarin- “Loro, però, vogliono ripetersi sempre qui a Lucca per fare bene e per raggiungere l’obiettivo prefissato. Nello spogliatoio si parla di tutto tranne che le questioni societarie. Posso contare, oltre che su calciatori di ottimo livello, su dei ragazzi intelligenti”