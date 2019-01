A.S. Lucchese



Lucchese, Favarin pensa al campo: “Ci attende un derby tosto, ma posso contare su ragazzi eccezionali”

sabato, 19 gennaio 2019, 13:10

di michele masotti

Nella tempesta societaria che si sta abbattendo sulla Lucchese, Giancarlo Favarin, da vero condottiero qual è, cerca di mettere al riparo la sua squadra e di pensare solo al campo. Il derby contro la Pistoiese riveste, almeno fino ad eventuali nuove penalità se non qualcosa di peggio, una capitale importanza nella corsa salvezza. Il team allenato da Antonino Asta, infatti, ha due lunghezze di vantaggio sulla Pantera.

Favarin non vuole piangersi addosso ed è convinto che Bortolussi e compagni forniranno una grande prova al cospetto degli arancioni, anche grazie all’immancabile appoggio dei supporters rossoneri. “Tanti tifosi hanno assistito in queste due settimane di lavoro ai nostri allenamenti.” – ha esordito il tecnico- “Abbiamo fatto ottime sessioni per prepararci ad un match importantissimo per la classifica. Fortunatamente posso contare su ragazzi responsabili, reduci da un ottimo girone di andata. Inutile nascondere che ci sono molte difficoltà fuori dal campo; sono sicuro che i ragazzi trasformeranno queste tensioni in energia positiva. Siamo reduci da un lungo dihiuno interno.”

Inevitabilmente viene toccato anche la querelle societaria che rischia seriamente di affossare, per la terza volta in poco più di un decennio, 114 anni di storia. “Dopo il colloquio di Carraia non abbiamo avuto alcun tipo di contatto con la vecchia e nuova proprietà.” – ha spiegato Favarin- “Aspettiamo qualche segnale da qualcuno. Rapporto con Tommasi? Con lui ho solo scambiato due battute sull’organizzazione della partita. Il mio unico referente è Antonio Obbedio: il resto sono chiacchiere.”

Per la serie piove sul bagnato giovedì, durante l’amichevole con la Cuoiopelli, c’è stato il grave infortunio di Aiolfi.

“Sono rammaricato per l’infortunio di Stefano, che avrebbe debuttato domenica visto che Falcone sta scontando i postumi dell’influenza.” – ha affermato il condottiero della Pantera- “Ci attendono partite toste e difficile. Una mano sul mercato sarebbe gradita. Tutti saranno a disposizione eccetto Isufaj.” Lo schieramento tattico della Lucchese non dovrebbe discostarsi molto dal 4-3-1-2 impostato per le trasferte di Arezzo e Pontedera. Contro gli arancioni, complesso di buon livello, sarà necessario limare alcune amnesie difensive. “Abbiamo sempre giocato da squadra ma bisogna limitare qualche difetto come i troppi gol subiti tra le mura amiche.” – è la ricetta di Favarin. “Darò continuità a Bernardini, che è stato paziente ad aspettare il suo turno. Da domani inizia il vero campionato. La Pistoiese sta crescendo, vedi la vittoria contro la Pro Patria, con un giocatore di livello come Fanucchi. Fantacci è un’ottima mezzala che fece bene a Prato, Piu ha qualità degne di altre categorie: sono due elementi che puntellano una rosa già buona. L’apporto che ci stanno dando i tifosi è fondamentale. La nostra speranza è che, nonostante le difficoltà presenti e future, si possa pensare solamente al campo.”