Lucchese, Favarin si scusa pubblicamente

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:11

In seguito alla testata rifilata all’allenatore in seconda dell’Alessandria Gaetano Mancino, fermato per soli due turni dal giudice sportivo, Giancarlo Favarin è stato squalificato fino al 30 giugno

domenica, 27 gennaio 2019, 21:54

Gli echi del convulso finale di Lucchese-Alessandria, con la testa di Favarin rifilata al vice allenatore dei piemontesi Mancino, sono saliti alla ribalta nazionale

domenica, 27 gennaio 2019, 19:22

La tanta adrenalina degli ultimi e convulsi minuti di recupero scema, fortunatamente, in sala stampa. Il primo a presentarsi ai microfoni è Giancarlo Favarin: il tecnico della Lucchese, espulso insieme al vice allenatore dei grigi Gaetano Mancino, spiega come sono andate le cose

domenica, 27 gennaio 2019, 14:41

Partita al cardiopalma tra rossoneri e piemontesi con un brutto finale dove, in campo e subito dopo il pareggio della Lucchese, si è scatenato un parapiglia incredibile tra le due panchine. Espulso Favarin per una testata (video)

sabato, 26 gennaio 2019, 13:45

Alla vigilia della terza partita settimanale, Giancarlo Favarin si presenta in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista dello scontro diretto contro l’Alessandria

sabato, 26 gennaio 2019, 11:21

La A.S. Lucchese Libertas 1905 comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo alla Cavese Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive di Marco Castagna, centrocampista classe '98. La società, lo staff e la squadra ringraziano Castagna per il grande impegno profuso con la maglia rossonera, augurandogli inoltre, per il...