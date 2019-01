Lucchese, Ivan Jovanovic ceduto al Bisceglie

Altri articoli in A.S. Lucchese

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Mister Giancarlo Favarin all'Ufficio Stampa rossonero, alla vigilia di Carrarese - Lucchese

La Lucchese è stata multata di 2 mila 500 euro, udite udite, per “comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, rallentavano deliberatamente la restituzione dei palloni usciti dal terreno di gioco onde ritardare la ripresa del gioco”

Grande soddisfazione in casa rossonera per la convocazione di De Iorio e Moriconi. Luca De Iorio classe 2003 è stato chiamato a prendere parte a due allenamenti con la Rappresentativa Under 16 di Lega Pro. Gioia Moriconi classe 2004 è stata convocata dal tecnico Fabrizio Ulivi per disputare un allenamento...

La squadra e il suo tecnico sono di roccia, ma la società continua a essere assente. Quanto, poi, alla fidejussione, non ne arriveranno altre

E' attiva sul circuito Etes Come on Web la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Carrarese – Lucchese, in programma mercoledì 23 gennaio alle 14.30 presso lo 'Stadio dei Marmi' di Carrara

Nell’ennesimo momento difficile di questi ultimi travagliati undici anni, il popolo rossonero può contare su due baluardi che rispondono ai nomi di Antonio Obbedio e Giancarlo Favarin