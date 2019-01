Lucchese, le Giovanissime sconfitte dal Pisa

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 3 gennaio 2019, 18:44

La situazione della Lucchese preoccupa i vertici della Lega Pro. Lo ha confermato ai giornalisti il presidente Francesco Ghirelli, che è venuto di persona oggi a Lucca

domenica, 30 dicembre 2018, 14:30

Una Lucchese tutta cuore, grinta e ben messa in campo da Favarin incamera l’undicesimo pareggio stagionale ad Arezzo, al cospetto della terza forza del torneo

sabato, 29 dicembre 2018, 14:57

Il ribaltone societario, la surreale conferenza stampa di ieri e il netto rifiuto di tutta la piazza rossonera ai nuovi acquirenti stanno monopolizzando l’attenzione di tutti coloro amano la Lucchese

sabato, 29 dicembre 2018, 11:48

Appresa la situazione che si è sviluppata nell'ambito societario della A.S. Lucchese Libertas 1905 Srl, il direttivo di Lucca United, nella giornata di ieri e tramite posta elettronica certificata, ha proceduto ad inviare alla società A.S.

sabato, 29 dicembre 2018, 11:33

Parla Arnaldo Moriconi e confessa la sua amarezza e i motivi per cui ha lasciato e venduto la Lucchese: "Lucca non si merita che uno butti qualcosa per fare contento chi poi gli sputa contro"

venerdì, 28 dicembre 2018, 17:21

Presentato il nuovo management rossonero formato da Aldo Castelli che detiene il 98 per cento delle quote, dal direttore generale Enrico Ceniccola e dall'avvocato Umberto Ottaviani in qualità di amministratore delegato. Dura contestazione