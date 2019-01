Lucchese, Marco Castagna ceduto alla Cavese

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 25 gennaio 2019, 00:22

Sembra paradossale pensando al caos societario che sta attanagliando la Pantera, con la data spartiacque del 30 gennaio che si sta avvicinando, ma la Lucchese ha piazzato il primo innesto della sua campagna acquisti invernale

giovedì, 24 gennaio 2019, 10:43

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Alessandria, in programma domenica 27 gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, é attiva sul circuito Go2

mercoledì, 23 gennaio 2019, 14:56

La Carrarese delle grandi firme Tavano e Maccarone, entrambi in rete, supera la Lucchese grazie ad una ripresa votata all’arrembaggio

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:00

La A.S. Lucchese Libertas 1905 comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo all'A.S. Bisceglie Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Ivan Jovanovic, attaccante classe '91, arrivato a Lucca nel mese di agosto

martedì, 22 gennaio 2019, 18:00

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Mister Giancarlo Favarin all'Ufficio Stampa rossonero, alla vigilia di Carrarese - Lucchese

lunedì, 21 gennaio 2019, 22:08

La Lucchese è stata multata di 2 mila 500 euro, udite udite, per “comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, rallentavano deliberatamente la restituzione dei palloni usciti dal terreno di gioco onde ritardare la ripresa del gioco”