Lucchese, nessuna novità sul fronte fideiussione a poche ore dalla scadenza del termine

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:33

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pistoiese, in programma domenica 20 gennaio alle 18.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, é attiva sul circuito Go2

lunedì, 14 gennaio 2019, 18:54

L’ennesima settimana campale di questo avvio di 2019 per la Lucchese, che domenica tornerà in campo nel derby al Porta Elisa contro la Pistoiese, si è aperta con alcune novità importanti. Infatti sarebbe stato effettuato, il condizionale è quanto mai d’obbligo quando si trattano le intricate e imprevedibili vicende societarie...

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:49

Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Mister Gherardini che conquistano tre punti importanti davanti ad un grande pubblico ed a diversi osservatori di Società di Serie A

sabato, 12 gennaio 2019, 14:34

Mentre il sindaco è rientrato dalla 'gita' nella capitale, i giocatori rossoneri, visto che non c'è qualcun altro, si prendono cura del manto erboso del Porta Elisa

venerdì, 11 gennaio 2019, 20:17

Riceviamo dall'ufficio stampa della Lucchese un comunicato impubblicabile se non fosse che abbiamo rispetto per i suoi tifosi e per tutti coloro, genitori e appassionati, che ci ruotano intorno. Possibile che non si riesca a scrivere due righe di accompagnamento? Ma chi è l'addetto stampa?

giovedì, 10 gennaio 2019, 18:56

Cinque ore di colloquio non sono bastate per far capire quello che lui, Arnaldo de Paperoni, vuole fare. Esiste solo una certezza: indietro non torna