A.S. Lucchese



Lucchese, ripresi gli allenamenti: cori e applausi per Favarin

martedì, 29 gennaio 2019, 15:40

di michele masotti

Dopo il clamore mediatico suscitato dal finale convulso di Lucchese - Alessandria con a la testata di Favarin al vice allenatore dei piemontesi, i rossoneri hanno ripresto gli allenamenti davanti a 150 tifosi che li hanno incitati ed applauditi.

Tanti cori sono stati riservati al tecnico pisano (che ha iniziato a dirige l'allenamento alle 15) con la presenza di Antonio Obbedio. Il direttore sportivo della Lucchese è partito da pochi minuti alla volta di Milano per gli ultimi tre giorni della sessione invernale di calcio mercato.

La priorità resta quella di ingaggiare un difensore esperto, ma al tempo steso per ogni acquisto ci dovrà essere un'uscita per rispettare il budget dei rossoneri. In uscita rimangono Madrigali, Palmese e Cardore. Alla seduta odierna non ha preso parte Matteo Lombardo sempre alle prese con un problema al tallone destro.

Non era presente, invece, il direttore generale dei rossoneri Enrico Tommasi contestato dai tifosi.

Passata la tempesta mediatica di queste ultime ore Giancarlo Favarin non è apparso intimorito dalla lunga squalifica ricevuta, anzi il tecnico rossonero si è detto ancora più carico nel lottare per raggiungere l'obiettivo della salvezza.

Si diradano quindi le voci dell'esonero del tecnico rossonero giunte come un fulmine a ciel sereno e senza essere state verificate ieri sera durante una puntata di "Speciale serie C" su 50 canale.

Il duo Obbedio Favarin, che gode dell'appoggio di tutta la squadra e di tutti i tifosi, è la garanzia di una Lucchese che vuole provare a mantenere la categoria nonostante il futuro societario sia incerto.

Foto di Antonio Clerici