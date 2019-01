A.S. Lucchese



Lucchese, ripresi gli allenamenti: rinviato l’incontro tra staff tecnico e Moriconi

martedì, 8 gennaio 2019, 19:09

di Michele Masotti

Nel pomeriggio odierno la Lucchese di Giancarlo Favarin ha svolto il primo allenamento di questo 2019: ad assistere alla seduta erano presenti una cinquantina di sostenitori della Pantera che, da un lato, hanno riservato cori di incitamento ai rossoneri e, dall’altro, hanno contestato i vertici societari del club, triade romano e l’ex patron Arnaldo Moriconi.

Non si è tenuto, invece, l’incontro previsto nel pomeriggio tra il proprietario della Sice e il direttore sportivo Antonio Obbedio e mister Favarin. Il summit, secondo quanto ci risulta, dovrebbe finalmente tenersi nella giornata di domani. Al “Porta Elisa” non si è visto alcun membro della cordata romana: difficilmente, anche alla luce dell’accoglienza ricevuta lo scorso 28 dicembre durante quella surreale conferenza stampa, potrà mai partire il loro presunto progetto calcistico.

Alla lista degli assenti, va aggiunto anche il direttore generale Enrico Tommasi: da capire che ruolo potrà avere in questo mese di calciomercato l’ex ds del Seravezza, visto che la regia della campagna dei rafforzamenti rimane saldamente, salvo comunicazioni, nelle mani di Antonio Obbedio. Il dirigente di Giulianova è infatti attivo per quanto riguarda le operazioni in entrata, con alcuni colpi che aspettano di attendere gli sviluppi societari per essere ufficializzati.

Ulteriore motivo per cui tutto coloro vogliono bene alla Lucchese, dai tifosi ai calciatori, rimasti felicemente colpiti dall’ennesimo atto di vicinanza mostrato loro dai ragazzi della Curva Ovest, chiedono e giustamente esigono chiarezza. Capitan Bortolussi e compagni hanno dimostrato, sia in campo che fuori, di essere un gruppo dai valori morali altissimi, merce rara nel calcio d’oggi. L’unione di intenti tra la squadra e il binomio Obbedio-Favarin rappresenta una garanzia tecnica per la Lucchese nel girone di ritorno che verrà. I problemi, com’è noto, permangono dal punto di vista societario.

Le tre neo figure dirigenziali, Ottaviani, Castelli e Ceniccola, non hanno la fiducia né della piazza tantomeno della squadra. Non resta che attendere, dunque, come in un’interminabile partita a scacchi, le prossime mosse degli attori di questa vicenda. Da Arnaldo Moriconi, passando alla cordata romana per arrivare all’amministrazione comunale, chiamata a contribuire concretamente a dare una mano alla gloriosa ultracentenaria Pantera. Perché, giova ricordarlo qualora qualcuno se ne fosse dimenticato, la Lucchese è un bene di una città intera.