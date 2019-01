A.S. Lucchese



Lucchese, il presidente della Lega Pro a Lucca: "Preoccupati dalla situazione"

giovedì, 3 gennaio 2019, 18:44

di eliseo biancalana

La situazione della Lucchese preoccupa i vertici della Lega Pro. Lo ha confermato ai giornalisti il presidente Francesco Ghirelli, che è venuto di persona oggi a Lucca, dove ha incontrato prima l'ex proprietario della società di calcio Arnaldo Moriconi e successivamente è stato ricevuto dal sindaco Alessandro Tambellini. L'incontro del presidente della Lega Pro con la stampa è avvenuto presso la sede del comune a Palazzo Orsetti. Ad accompagnare Ghirelli a Lucca, il segretario generale della Lega Emanuele Paolucci e Andrea Fiumana della Associazione italiana calciatori (Aic).

"L'incontro con il presidente Francesco Ghirelli è stato un incontro di grande interesse" ha detto il primo cittadino aprendo la conferenza stampa. "Noi abbiamo bisogno su Lucca di situazioni molto chiare" ha ammonito Tambellini facendo riferimento al recente cambio di proprietà della Lucchese, il cui controllo è passato dalle mani di Moriconi a quelle di una cordata guidata dall'imprenditore Aldo Castelli. Il sindaco ha chiesto che siano fornite garanzie riguardo al futuro della società, fornendo risposte ai giocatori, ai tifosi e anche ai giovani che frequentano le scuole di calcio.

Ovviamente molto attese sono state le parole del presidente della Lega Pro. "Siamo preoccupati della situazione" ha detto Ghirelli. Due i punti critici evidenziati dal presidente. Anzitutto Ghirelli ha ribadito che la società deve sostituire la fideiussione della società Finword, presentando una nuova garanzia. Si tratta di una situazione che non riguarda solo la Lucchese e sulla quale la Lega Pro mantiene una posizione ferma, auspicando che le società che non si adeguano vengano escluse dal campionato dalla corte federale d'appello. Il secondo punto riguarda la nuova proprietà, invisa ai tifosi e ai calciatori della Lucchese. "A noi non è pervenuto alcun atto della cessione e del trasferimento di quote ad altri soggetti" ha rivelato Ghirelli. "Lavoriamo in questi dieci giorni – ha proseguito – augurandoci di trovare una situazione positiva per la Lucchese". Il presidente ha inoltre detto di essere in contatto permanente con il sindaco, di cui ha riconosciuto pubblicamente l'impegno a favore della società.

Per quanto riguarda l'incontro di oggi con Moriconi, Ghirelli non ha voluto fornire molti dettagli. "Meno parole diciamo meglio è" ha detto alla stampa riguardo all'attuale situazione societaria. "Al momento vedo una situazione complicata" ha aggiunto. Il sindaco ha invece detto che ad oggi non ha sentito l'ex proprietario.

Per rappresentare le ragioni dei supporter della Pantera sono stati convocati a Palazzo Orsetti anche alcuni rappresentanti di Lucca United: Moreno Micheloni, Stefano Galigani, Carlo Andrea Giarratano e Piero Pacini (che in passato, con il collega Luca Tronchetti, aveva sollecitato l'incontro tra il comune e il presidente della Lega Pro).