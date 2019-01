L'urlo dei tifosi: "La Lucchese siamo noi"

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 20 gennaio 2019, 18:44

La Lucchese ritrova quella vittoria casalinga che mancava dalla fine di ottobre (3-2 sulla Juventus B) e si porta, classifica alla mano, fuori dalla zona play-out

sabato, 19 gennaio 2019, 20:18

I ragazzi rossoneri non si fermano più ed escono con un netto 2-0 contro la Carrarese. Grande coesione di tutto lo staff e dei ragazzi

sabato, 19 gennaio 2019, 13:10

Nella tempesta societaria che si sta abbattendo sulla Lucchese, Giancarlo Favarin, da vero condottiero qual è, cerca di mettere al riparo la sua squadra e di pensare solo al campo. Il derby contro la Pistoiese riveste, almeno fino ad eventuali nuove penalità se non qualcosa di peggio, una capitale importanza...

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:44

Il termine è scaduto e di una nuova fidejussione nemmeno a parlarne. Ai tifosi non resta che scendere in piazza S. Michele domenica prossima e sfilare uniti e disciplinati fino al Porta Elisa

giovedì, 17 gennaio 2019, 20:45

La ripresa del campionato si avvicina ma l’attenzione di tifosi rossoneri rimane, giustamente, focalizzata su tutto ciò che accade fuori dal campo: da una delicata questione societaria al cambio della fideiussione da effettuare la mezzanotte

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:33

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pistoiese, in programma domenica 20 gennaio alle 18.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, é attiva sul circuito Go2